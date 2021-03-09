“中国网速”赋能千行百业

在网上“逛街”、“云游”博物馆……高速便捷的5G网络正改变着人们的生活。全球移动通信系统协会（GSMA）近日发布的《2021中国移动经济发展报告》显示，2020年中国5G强劲增长，成为全球最大的5G市场。截至2020年底，中国5G终端连接数已超过2亿，占全球5G连接总数的87%。专家表示，随着5G产业逐渐成熟，未来5G将成为面向千行百业、推动经济高质量发展的一个新引擎。

高速“冲浪”，乐享精彩生活

享受着“云”上订购的年夜饭，与好友“云串门”，给远方的亲人“云拜年”……据统计，春节假期，全国超过1亿人选择原地过年。因为5G网络的“守护”，很多人开启了“云上过节”新模式。

在高速网络的助力下，不少“新年俗”应运而生。抖音发布的数据显示，春节期间，抖音上的拜年视频累计播放量超506亿次。微信视频号推出直播连麦功能，为人们提供了新的拜年方式。比如用手机发红包，有了个性化封面。微信数据显示，春节期间，微信用户人均拥有7.37个红包封面，微信红包和视频号相结合的新玩法，为节日增加了不少新趣味。

商家节日“不打烊”，助推“云逛街”火爆。很多企业持续不间断为用户提供线上服务。据商务部监测，春节假期，网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易79.37亿笔，金额4.98万亿元。零售、培训、金融、餐饮等行业通过企业微信服务的客户数约1亿。其中，“90后”“00后”成为新晋网购达人。得物平台数据显示，国潮品牌、中国元素商品成为年轻人送礼的主要选择。在天猫年货节上，“90后”下单比重超过六成。

精彩便利的生活背后，是数字“洪流”的高速奔涌。春节假期，全国通信网络安全畅通、运行平稳。工信部发布的数据显示，全国移动互联网流量达357.3万TB，比2020年春节增长23.4%。

足不出户，在家感受“诗和远方”

“云畅游”各地风景名胜、云看展、云游戏……得益于5G、移动数字技术、区块链技术的发展，人们在家中也能放松身心，拥有“诗和远方”。

“云游敦煌”小程序日前推出“点亮莫高窟”功能，在“云”端复原莫高窟燃灯民俗，火爆了朋友圈。通过手机，用户可以一起“点亮”崖体上的洞窟。随着点亮人次增多，画面中灯光亮度也随之增加。在深夜时分，用户会看到莫高窟崖体上空“银河”与洞窟光亮相映成辉的景象，体验千年前莫高窟燃灯盛况。

足不出户看“数字故宫”，足不出户“云”游黄山、丽江……越来越多人在“云端”欣赏祖国山河、名胜古迹。随着5G、4K等新技术推广应用，“云看展”“云游戏”渐成潮流。得物平台日前上线“艺术”板块，覆盖字画、雕塑、摆件等不同品类，旨在通过互联网为艺术家提供更大的展示平台，让年轻消费者通过手机就能观看潮流艺术展。

提质增效，5G又有“新速度”

近期不少消费者惊喜地发现，很多商品开启预售、个性化定制，物流速度实现“凌晨下单、早上收货”。购买体验大大提升的背后，靠的是大数据对亿级流量的秒级分析和“5G+数字工厂”的快速发展。

数据显示，目前全国超过2300家企业已开展5G创新应用项目4200余个，在港口、矿山等多个领域展开了积极探索。去年，超亿级机器、设备互联，企业关键工序数控化率超51.1%，产业数字化增加值占数字经济比重超80%。在百度物联网平台，设备接入量同比增长超200%。

新的一年，5G又有“新速度”。工信部日前宣布，中国将按照适度超前原则，今年新建5G基站60万个以上，尽快完成5G地级及以上城市深度覆盖，并逐步向有条件的县镇加速延伸，还将继续推动5G网络的研发、建设和应用。

中国信息通信研究院副院长王志勤表示，新一代信息通信技术与生产制造体系等深度融合，是加速各产业数字化、网络化、智能化发展的关键支撑。特别是5G网络的超大带宽、超低时延，确保了海量数据毫秒级传输，让融合作用更加显现。

记者了解到，今年5G服务质量将进一步提升。比如，通过手机程序，可查询本地区5G网络覆盖；健全5G套餐提醒机制；鼓励运营商推出优惠资费套餐等。

专家表示，加快5G网络建设，关键要突破融合应用发展的一系列难点堵点。随着5G产业逐渐成熟，5G将进一步走进百姓生活，赋能千行百业。