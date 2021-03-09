未来三天南方多阴雨 华北及其以南地区气温缓慢回升

据中央气象台网站消息，未来三天，南方地区多阴雨，量级以小到中雨为主，其中，贵州、广西、湖南等地的部分地区有大雨或暴雨，局地伴有弱雷电天气。

未来三天，华北及其以南地区气温缓慢回升，升温幅度普遍可达4～6℃，部分地区可达8℃以上。

此外， 9日夜间至10日上午，河北中南部、天津、山东西南部、河南东部、安徽中部、江苏、浙江北部、四川盆地南部等地有大雾，局地浓雾。9日至11日，华北中南部、黄淮、汾渭平原等地大气扩散条件一般，有轻至中度霾。12日起，受弱冷空气和降水影响，上述地区大气扩散条件转好，霾减弱。

昨日8时至今日6时，江淮中部、江南中部及贵州东部、广西北部等地出现中到大雨；黑龙江西北部、北疆北部、西藏南部等地的部分地区出现小到中雪，西藏西南部局地大雪。北方大部地区气温回升，东北地区及河北东南部、山东、苏皖北部气温上升4～8℃，黑龙江、吉林东部、辽宁东北部升温达10～20℃。

3月9日8时至10日8时，黑龙江东部、西藏东部、西北地区中东部、川西高原北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，青海东部局地暴雪(10～12毫米)。湖南南部、西南地区东南部、华南西部等地部分地区有中到大雨，其中，广西北部等地局地有暴雨(50～60毫米)。内蒙古东部、黑龙江、浙江北部等地部分地区有4～5级风。

全国降水量预报图(3月9日8时-10日8时)

3月10日8时至11日8时，内蒙古中部、西藏东部和南部、甘肃东部、宁夏南部、陕西北部、河北北部等地部分地区有小雪或雨夹雪。江南北部和西部、西南地区东南部、广西中北部等地部分地区有中到大雨，其中，广西东北部等地局地有暴雨(50～65毫米)。内蒙古东北部、东北地区、浙江北部等地部分地区有4～6级风。

全国降水量预报图(3月10日8时-11日8时)

3月11日8时至12日8时，内蒙古中部、东北地区中南部、新疆北部和西部、西藏东部、河北北部、川西高原等地部分地区有小雪或雨夹雪。东北地区中南部、西藏东南部、华北北部、黄淮东部、江淮大部、江南、川西高原南部、西南地区东部和南部、华南大部等地部分地区有小到中雨，其中，贵州东南部、广西东北部等地部分地区有大雨(25～45毫米)。内蒙古中部、甘肃南部等地部分地区有4～5级风。

全国降水量预报图(3月11日8时-12日8时)