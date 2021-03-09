增进健康福祉 守护医者仁心

3月6日，习近平总书记在看望参加全国政协十三届四次会议医药卫生界、教育界委员并参加联组会时强调，要把保障人民健康放在优先发展的战略位置。他指出，人民健康是社会文明进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志。

脱贫攻坚取得全面胜利，“十三五”圆满收官，健康医疗服务更加优质。与此同时，“看病等待时间太长了”“医闹该好好管管了”等仍时常见诸媒体的话题背后，是老百姓对未来医疗服务进一步提高的期待。

肩负人民嘱托，回应社会关切，今年全国两会上，代表委员就深化医药卫生体制改革等带来一系列建议提案，积极为实现健康中国、增进民生福祉建言献策。

1.破看病难题：让就医流程更顺畅

据国家卫生健康委消息，“十三五”期间，我国分级诊疗制度建设取得阶段性成效，截至2020年12月，全国县域内就诊率达94%。从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”，健康中国行动不断推进。

在持续推进医改过程中，在破解“看病难”“看病贵”的同时，如何让就医流程更高效、更畅通、更贴心，老百姓对此呼声强烈。一些大城市的三甲医院，人山人海的画面屡见不鲜，老百姓感叹“挂号难”“排队长”“等得久”；而一些基层医疗卫生机构，则更多面临的是如何在大医院强烈的“虹吸效应”下留住患者以及医护人才的难题。

今年政府工作报告明确指出，“深化公立医院综合改革，扩大国家医学中心和区域医疗中心建设试点”“提升县级医疗服务能力，加快建设分级诊疗体系”。

“推行分级诊疗制度不仅要靠政府顶层设计，也要发挥市场各方能动性。”民盟中央常委、民盟上海市委专职副主委、复旦大学教授丁光宏代表谈道，我们要以发展的眼光看问题，在尊重医学和社会发展规律的前提下，让大多数人能够按照科学理性的就医顺序得到优质的健康医疗服务。

就如何建立合理有序的就医格局，北京大学医学部主任助理吴明委员建议，推进支付方式改革和价格改革，建立大医院在保证质量前提下控成本的机制，同时，建立激励机制调动基层医生提供医疗服务的积极性，并通过报销等措施引导患者更多利用基层服务。

“医院机构应该继续简化医疗手续，探索医疗机构的‘一站式’服务，加快推动互联网医疗，充分发挥远程医疗作用，尽快实现全国医疗数据资源的共享，为百姓提供更加便利的医疗服务。”中国红十字会原党组成员、副会长王海京委员表示。

2.筑健康防线：让公卫体系更健全

过去五年间，经过党和政府的不懈努力，医疗卫生事业加快发展、成绩斐然：我国居民主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平，用较少的投入取得了较高的健康绩效。在抗击新冠肺炎疫情的大考中，公共卫生体系发挥了关键作用，但同时也暴露出防护体系中的一些短板和不足，补短板、堵漏洞、强弱项成为摆在眼前的一道必答题。

站在“十四五”的新起点上，今年政府工作报告提出，全面推进健康中国建设，构建强大公共卫生体系，广泛开展全民健身运动，人均预期寿命再提高1岁。

2018年，吴明委员就曾提交过一份关于加强疾控体系建设刻不容缓的提案，其中谈到必须提高重视、加大投入，否则，“财神跟着瘟神走”的情况可能会再次来临。经过这次疫情，她对此更是深有感触。

“疾病永远在挑战人类，尽管疫情发生后公共卫生一时间受到高度重视，但公共卫生体系建设却是一项长期工作。传染病防控、慢性病管理、健康生活方式养成等，都需要常抓不懈、久久为功。”吴明委员谈道。

“新冠肺炎疫情等突发公共卫生事件实际上就是随时可能跃起的‘灰犀牛’，为我们敲响警钟的同时，也对公共卫生体系建设提出了更高要求。”王海京委员建议，创新医防协同机制，特别是要完善公共卫生体系、医疗救治体系以及社区的应急防控体系为一体的应急处置机制，解决重医疗、轻防控的现状。

“要围绕重大疾病的防控、突发公共卫生事件的应急处置，加强公立医院防治能力建设，充分发挥公共卫生的职能。”王海京委员进一步指出。

3.解后顾之忧：让医护人员更安心

疫情期间，广大医务工作者白衣为甲、逆行出征，舍生忘死、奋力苦战，交出一份人民满意的战疫答卷；疫情防控进入常态化，医护人员仍然坚守岗位、默默奉献，做人民生命安全的守护者。如何为“新时代最可爱的人”提供更多保障，成为社会各界的普遍关切。

今年全国两会前夕，国家卫健委相关负责人在媒体见面会上表示，2020年，国家卫健委从薪酬待遇、工伤认定、职称评聘、心理调适等方面配合中央出台了多项措施，进一步关心和爱护医护人员。习近平总书记在看望参加政协会议的医药卫生界、教育界委员时进一步强调，要加强对医务工作者的保护、关心、爱护，提高医务人员社会地位。

“这次疫情中，重症医学科医护人员在抢救和延续患者生命、降低死亡率方面功不可没，但目前在许多医院特别是基层医院，重症医护人员的数量还远远达不到配置要求。他们在工作中承受着体能和精神的双重压力。”中国工程院院士、中国医科大学附属第一医院院长尚红委员谈道，“因此，在加大重症医学专业人才培养力度的同时，还应提供相应的待遇保障，增强重症医护人员的幸福感和获得感。”

王海京委员还提出，需要采取更多措施，让医务人员工作得更安心、更舒心，解除他们的后顾之忧。“全社会应对暴力伤医持‘零容忍’态度，我们要进一步加强相关法律法规建设，保障医护人员人身安全和合法权益。”（记者 张云）