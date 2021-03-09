保护“半边天” 呵护“少年的你”，未来我们怎么做？

促进男女平等和妇女全面发展；提升未成年人关爱服务水平；加强家庭建设……“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案为我们勾勒了一幅未来和谐社会的新图景。

妇女儿童的权益保障，离不开法治的倾情护航。8日提请审议的两高报告中，“促进和谐家庭建设”“倾情守护未成年人安全健康成长”等内容占据重要篇幅。

不断完善的法治，让妇女儿童的“护身符”越来越多。面对侵害应该怎么维权？代表委员“支招”了。

关键词一：对家暴“零容忍”

“家暴”不是家务事。5年前施行的反家庭暴力法的一个重要措施，就是为家暴受害者提供了人身安全保护令的“保护伞”。

根据最高人民法院工作报告，2020年人民法院签发人身安全保护令2169份，探索将家暴防治延伸到婚前、离婚后及精神暴力等情形。多地法院完善反家暴联动机制，筑牢妇女、儿童等群体免遭家庭暴力的“隔离墙”。

眺望未来，目标明确。纲要草案提出，要“严厉打击侵害妇女和女童人身权利的违法犯罪行为”“加大反家庭暴力法实施力度”。

“反家暴法实施5年以来，在保护妇女儿童权益方面取得不小成绩。”全国人大代表、山河智能装备股份有限公司工会办副主任张晓庆表示，各地法院虽然已经陆续运用实施人身安全保护令制度，但总体来看适用范围还较小，应当加强该制度实施力度。

“家暴常常发生在隐秘的家门内，很难被发现。”张晓庆认为，要进一步完善包括公安、法院、街道社区等在内的联动机制，及时发现家暴苗头、化解家庭矛盾、调解家庭纠纷，更好地预防家暴事件发生。

“向家暴勇敢说‘不’！”主演了电视剧《不要和陌生人说话》的全国政协委员、北京人民艺术剧院副院长冯远征呼吁，不要让美丽的生命因为家暴而凋零，面对伤害要选择“零容忍”。

关键词二：斩断伸向孩子的“魔爪”

近年来，一系列侵犯未成年人权益的案件牵动人心。纲要草案明确，“严厉打击侵害未成年人权益的违法犯罪行为”。

保护孩子就是保护我们的未来。从严追诉性侵、虐待未成年人和拐卖儿童等犯罪5.7万人；支持起诉、建议撤销监护人资格513件……两高“成绩单”背后，流淌着法治的温情。

侵害未成年人犯罪，挑战法律和社会伦理底线。如何斩断伸向儿童的“魔爪”？

全国人大代表、浙江省人民检察院检察长贾宇表示，针对侵害未成年人的犯罪类型、特点，浙江检察机关探索出了教职员工入职前查询违法犯罪记录等经验，已被新修订的未成年人保护法吸收。

“制度的建立能在一定程度上帮助检察机关第一时间发现犯罪线索、固定客观证据，有助于检察机关和有关部门及时开展保护救助工作，避免未成年人受害者遭受二次伤害。”贾宇说。

全国政协委员、北京金诚同达律师事务所创始合伙人律师刘红宇建议，一方面要建立儿童性侵调查干预机制，对性骚扰未成年人等问题及时介入干预；另一方面，要将相关课程纳入学生必修课，提高未成年人反性侵的意识和能力，对未成年人的家长也要强化相关学习辅导。

关键词三：打造清朗的网络空间

一到假期，网络和广告牌上，以未成年人为目标群体的广告就开始“洗脑轰炸”，让人防不胜防。

“目前市场上面向中小学生的学习App数量众多，不少都暗存不良信息、内置游戏。此外，未成年人打赏网络主播等问题频发，应进一步加强监管。”全国人大代表、中国科学院大学公管学院教授马一德说。

两高报告也提出了网络秩序综合整治、加大未成年人网络保护力度等内容。

全国政协委员、湖南省政协副主席胡旭晟建议，尽快完善相关立法，加大执法检查力度，将不适宜面向学龄前儿童发布的各类在线教育广告和“小学化”课程项目全面下架，确保学龄前儿童按规律健康发育成长。

全国人大代表、郴州市第一人民医院院长雷冬竹表示，近年来，从立法到司法层面，相关部门加大对妇女儿童权益的保护力度，全社会保护妇女儿童权益的意识空前提高，表明我们国家的法治水平和文明程度都在进步。（记者刘奕湛、白阳、杨玉华、吴文诩、舒静、邰思聪、刘良恒、吴帅帅）