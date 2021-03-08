刘雪松：良好的创新环境促进新药创新 惠及更多患者

百济神州药物研发副总裁刘雪松。王钰迪摄

人民网北京3月8日电 （黄盛）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日上午，在主题为“药品专利期限补偿制度 助推创新药发展”的专场论坛上，百济神州药物研发副总裁刘雪松表示，良好的创新环境能够促进新药创新，惠及更多患者。

“作为药企，对药品专利权期限补偿制度非常欢迎。”刘雪松表示，没有新药创新，制药企业就不会存在，患者也不会得到更好的治疗方案。因此，要保证创新环境良好，需要有好的制度、好的立法。

刘雪松建议，我们要搭建创新生态系统，通过制度、法律保障“新药”的发展，一方面实现目前大环境下鼓励企业实现全球创新，即使在国外先获批也可享受相应制度带来的红利。另一方面，要吸引在中国还未申请新药上市的国际创新药，有动力来中国再进行新药申请，鼓励他们在中国进行临床实验，促进国际创新药“走进来”，惠及更多中国患者。