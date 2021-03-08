未来三天南方多阴雨 华北及其以南地区气温缓慢回升

据中央气象台网站消息，未来三天，南方地区多阴雨，量级以小到中雨为主，局地有大雨或暴雨，其中，贵州、湖南等地的部分地区并伴有弱雷电天气。

未来两天，华北及其以南地区气温缓慢回升，升温幅度普遍可达4～6℃，部分地区可达8℃以上。内蒙古东部、东北地区在8日显著回温后，9日至10日迎来新一股冷空气过程，气温普遍下降6～8℃，局地可达10℃以上。

此外，8日至11日，华北中南部大气扩散条件一般，有轻至中度霾。12日起，受弱冷空气和降水影响，大气扩散条件转好，霾减弱。

昨日08时至今日06时，南方地区降雨有所减弱，仅贵州东部、湖南西部和海南岛中东部等地的部分地区出现中到大雨，局地暴雨(50～69毫米)；北方大部地区气温回升，其中，东北地区中南部、内蒙古中部、山西北部、河北西北部等地气温上升4～8℃，局地10℃左右。

3月8日8时至9日8时，新疆西北部和南部山区、西藏大部、陕西中北部、内蒙古中部、黑龙江西北部等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，局地大雪(5～8毫米)。黄淮西部和南部、江淮、江汉大部、江南大部、华南西部和北部、西南地区东部等地的部分地区有小到中雨，局地大雨(25～45毫米)。内蒙古东部、黑龙江、西藏西部和北部等地的部分地区有4～6级风。

全国降水量预报图(3月8日8时-9日8时)

3月9日8时至10日8时，西藏北部和东部、青海东部和南部、甘肃南部、川西高原北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，青海东部和南部局地有大雪(5～8毫米)。西南地区东部、江汉南部、江南大部、华南北部和西部等地部分地区有小到中雨，其中，贵州东南部、湖南西南部、广西东北部等地部分地区有大雨，局地暴雨(50～60毫米)。内蒙古东部、黑龙江等地部分地区有4～5级风。

全国降水量预报图(3月9日8时-10日8时)

3月10日8时至11日8时，西藏东部、青海中部、西北地区东北部、内蒙古中部、川西高原等地部分地区有小到中雪或雨夹雪。西北地区东南部、华北南部、黄淮西部、西南地区东部、江汉、江淮、江南、华南北部和中西部等地部分地区有小到中雨，其中，广西东北部、湖南东部、江西中部等地部分地区有大雨，局地暴雨(50～70毫米)。

全国降水量预报图(3月10日8时-11日8时)