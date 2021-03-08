平凡铸就伟大，英雄来自人民

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平6日下午看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员并参加联组会时的重要讲话，在代表委员和广大干部群众中引发热烈反响。

把保障人民健康放在优先发展的战略位置

“这次抗击新冠肺炎疫情的实践再次证明，预防是最经济最有效的健康策略。”贵州省疾病预防控制中心健康教育所副所长何琳代表认为，“作为一名疾控工作者，做好常态化疫情防控的同时，应该立足更精准更有效地防，推动预防关口前移。”

“保障人民健康，为人民提供全方位全周期健康服务，是每一所公立医院的使命所在。”江苏省人民医院党委书记唐金海代表表示，未来要着力发展优势医疗领域，逐步形成以患者为中心的服务模式，“健康中国的路上，一个人都不能少。”

“在做好常态化疫情防控的同时，织牢国家公共卫生防护网十分必要。”四川大学华西临床医学院院长李为民代表认为，应该深入开展爱国卫生运动，加强公共卫生设施建设，筑牢常态化疫情防控的社会大防线。

聆听了习近平总书记的重要讲话，复旦大学附属妇产科医院院长徐丛剑委员表示，要大力弘扬伟大抗疫精神，深入宣传抗疫先进事迹和时代楷模。

建设高质量教育体系，办好人民满意的教育

“习近平总书记的重要讲话振奋人心、催人奋进，为我们继续坚持社会主义办学方向提供了根本遵循。”河南大学校长宋纯鹏委员表示，将不断创新教育教学方式，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，通过线上线下多种活动，推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合，把焦裕禄精神、红旗渠精神等红色基因融入大学生血脉。

去年以来，南开大学金融学院常务副院长范小云委员经常在一些公益讲座中作学术报告。“只有坚持教育公益性原则，才能真正办好让人民满意的教育。”她说，“新的一年里，我将继续发挥专业特长，发挥学科团队的力量，在教育公益性事业上有更多探索、更多作为。”

“三八”国际劳动妇女节即将到来，北京市农林科学院研究员赵晓燕代表听到习近平总书记对各界妇女致以节日的祝贺和美好的祝福，十分动容，“习近平总书记的话听在耳中，暖在心里。”

赵晓燕代表多年工作在农业科技人才培养的一线，她表示将更加坚定信心，努力为培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”科技队伍作出自己的贡献，为全面推进乡村振兴提供人才支撑。

推动“十四五”时期高质量发展

“十四五”时期是我国全面建成小康社会之后，乘势而上为实现第二个百年奋斗目标而奋斗的第一个五年，是我国抓住难得机遇、顶住各种挑战、拓展发展新空间的关键时期。

“在‘十四五’开局之年，我们要坚决贯彻落实习近平总书记关于‘新发展理念是一个整体，必须完整、准确、全面理解和贯彻，着力服务和融入新发展格局’等重要讲话精神。”在海南省人大常委会民族宗教工作委员会主任邓泽永代表看来，贯彻新发展理念必须俯下身、沉下心，关注基层群众最关心的民生问题。

“习近平总书记的重要讲话指出了药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域‘卡脖子’问题，发人深省。”百度董事长兼首席执行官李彦宏委员认为，“十四五”时期，一线企业应该把原始创新能力提升摆在更加突出的位置，努力实现更多“从0到1”的突破。

“习近平总书记的重要讲话处处突出‘人民’二字。”重庆市江北区观音桥街道办事处“老马工作室”负责人马善祥代表说，我们要在推动“十四五”时期高质量发展过程中，密切关注群众冷暖。“从事调解工作时，我们要善于总结化解群众纠纷的智慧和经验，用更接地气的方式让新发展理念深入人心。”

“习近平总书记始终心系就业这个最大的民生。‘十四五’时期，我们要继续通过科技创新助力乡村产业发展，带动解决更多人员就业。”文新信阳毛尖集团董事长刘文新代表说，这些年通过企业数字化发展，解决了不少村民的就业问题，“大伙儿收入高了，生活好了，日子也更有奔头。”

（本报记者史一棋、王明峰、尹晓宇、孟祥夫、常钦、董丝雨、史哲、李龙伊、韩鑫、朱荣鹏）

《 人民日报 》（ 2021年03月07日 03 版）