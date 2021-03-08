政协委员支招疫情防控：医疗机构承担防疫任务要有经费保障

这次新冠肺炎疫情是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。疫情常态化防控应该注意哪些方面？全国政协委员纷纷支招。

于鲁明委员

构建承担任务的医疗机构经费保障机制

全国政协委员、北京市政协副主席、市卫健委主任于鲁明建议，为提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，应加快构建承担任务的医疗机构的经费保障机制。

“疫情期间各级各类医疗机构以对党的忠诚和对生命的敬佑承担了艰巨的防控任务。在感谢医务工作者们白衣为甲、逆行出征，用血肉之躯筑起阻击病毒的钢铁长城，挽救了一个又一个垂危生命的同时，我们应该看到，医疗机构在疫情防控中增加了运行成本。”于鲁明说，疫情期间各医疗机构不讲条件，高质量完成改造发热门诊、救治病房，购置防护物资、设备设施，对参与防控工作人员发放经济补偿等急难险重任务。为守好疫情常态化下的院感防控底线，即使疫情期间经济损失严重仍继续将门诊、住院开放规模控制在75%以下。

于鲁明建议财政部、人社部等相关部门齐抓共管，将在突发公共卫生事件中承担防控、救治等任务的医疗机构的基本运营和人员待遇等补助经费纳入中央财政保障范围，保障医疗机构享受同等待遇。要坚持突发公共卫生事件中承担防控、救治等任务的医疗机构保障的普惠性、基本性、均等性方向，将保障医疗机构此类经费纳入中央财政支出责任，在应对突发公共卫生事件时，减少因认识程度不够、地区间经济差异、标准不统一造成的调度难、激励补偿不力、医院可持续发展能力受损、医务人员获得感不强等问题。

敖虎山委员

加强高端医疗设备和器械的科技创新

“本次新冠肺炎疫情防控工作中，治疗危重患者所使用的呼吸机和ECMO设备，都存在受制于人的情况。”全国政协委员、中国医学科学院阜外医院主任医师、中国心胸血管麻醉学会秘书长敖虎山呼吁，建立专项研发基金，鼓励医生参加科技创新工作，解决我国高端医疗设备和器械领域的“卡脖子”问题。

“呼吸机的核心元器件依赖进口，ECMO更是完全依赖进口，整机和核心器件被发达国家垄断。”敖虎山说，我国医疗器械市场蛋糕大，但80%的高端医疗设备市场份额被欧美等跨国公司垄断。医疗行业的创新和成果转化关系到中华民族的健康和未来，疫情再次凸显了我国高端医疗设备和器械制造业长期国产化程度低、科技创新跟不上的局面，不仅要支出更多医疗费用，也不利于健康中国和科技强国战略。

敖虎山建议，国家层面要加大这方面的投入，科技部、工信部、卫健委要建立专项研发基金给予支持，中国企业也要以工匠精神肩负起高端医疗设备和器械制造的使命，必须建立研发、生产、使用各方形成合力的制度，打一场长期之战，才能让我国高端医疗设备和器械有突破式发展。

诺敏委员

整合社区公共卫生服务与网格化管理

“社区公共卫生服务与社区网格化管理的有机整合可以使社区资源得到合理配置、高效利用和整合共享，可有效解决重复服务、过度服务和服务盲区等诸多问题，可增强社区公共卫生服务的科学性、整体性、精准性和时效性，是社区卫生管理的重要工具和手段。”全国政协委员、北京市石景山区八角社区卫生服务中心全科副主任医师诺敏说。

诺敏建议，从顶层设计加强社区公共卫生服务体系建设，通过部门协调、信息平台共享等方式，整合政府各部门及卫生专业机构（包括医疗与公共卫生预防等机构）的相关功能，协同推进公共卫生网格化管理体系建设。打通多部门壁垒，加强网格化服务各成员单位的协作，建立并完善网格化信息管理服务平台。她还说，应加强社区网格化管理人才队伍建设。

姜耀东委员

加大应急管理学科建设培养应急人才

“应急管理一直是政府应对自然灾害、突发事件的一个基本职能，近年来，随着应急预案、应急管理体制、应急管理机制和法制建设为中心的研究深入，加强应急管理人才的培养已成为重中之重。”全国政协委员、中国矿业大学(北京)原副校长姜耀东说。他认为，在本次新冠肺炎疫情中，国家公共卫生、应急管理等领域暴露了一些问题和短板，特别是基层应用型专业人才更显不足。

对此，姜耀东建议，进一步加大应急管理学科建设力度。在教育部“应急安全智慧学习工场(2020)”项目工作的基础上，遴选更多符合条件的高校设置应急管理学院，构建符合应急管理的学科建设模式，有利于应急管理人才培养的高校管理机制和培养模式。（记者 孙颖 张骜）