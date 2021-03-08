国家卫健委：3月7日新增新冠肺炎确诊病例19例 均为境外输入病例

人民网北京3月8日电 今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月7日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，均为境外输入病例（上海5例，广东4例，河南2例，四川2例，陕西2例，山西1例，内蒙古1例，江苏1例，福建1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例9例，解除医学观察的密切接触者310人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例175例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5091例，累计治愈出院病例4916例，无死亡病例。

截至3月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例183例（无重症病例），累计治愈出院病例85175例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89994例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者981326人，尚在医学观察的密切接触者4379人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察16例（境外输入15例）；尚在医学观察无症状感染者242例（境外输入241例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12107例。其中，香港特别行政区11090例（出院10629例，死亡202例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区969例（出院932例，死亡10例）。