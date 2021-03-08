我和总书记面对面：推动高质量发展 创造高品质生活

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平3月7日下午参加了十三届全国人大四次会议青海代表团审议。

习近平总书记强调，高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题，关系我国社会主义现代化建设全局。高质量发展不只是一个经济要求，而是对经济社会发展方方面面的总要求；不是只对经济发达地区的要求，而是所有地区发展都必须贯彻的要求；不是一时一事的要求，而是必须长期坚持的要求。

习近平总书记的重要讲话振奋人心，会议现场讨论热烈。记者采访了会上发言的6位代表，代表们表示，一定要始终把最广大人民根本利益放在心上，坚定不移增进民生福祉，把高质量发展同满足人民美好生活需要紧密结合起来，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

推动高质量发展

习近平总书记强调——

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，是当前和今后一个时期全党全国必须抓紧抓好的工作

“总书记要求我们书写新时代青海新篇章，给青海出了题，我们要答好题。”青海省委书记、省人大常委会主任王建军代表说，“总书记听了青海抓的大事、庆的喜事、办的实事、促的要事、谋的新事后，既予以肯定，也提出要求，特别是给我们指明了立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的路径，就是把经济发展、生态保护、民生福祉三件事统一起来。”

“把总书记对青海高质量发展的殷殷嘱托落到实处，必须从实际出发，实事求是，立足省情，发挥好盐湖资源、清洁能源、生态屏障和世界四大无公害超净区等优势，做好基地、高地、目的地、输出地的文章。”王建军说，将坚决贯彻落实习近平总书记对青海最新重要讲话精神，增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，坚持生态保护优先，推动高质量发展、创造高品质生活，共同守护好地球“第三极”，培育发展生态、循环、数字、平台“四种经济形态”，创建国家公园、清洁能源、绿色有机农畜产品、高原美丽城镇、民族团结进步“五个示范省”，走好走实青海高质量发展之路。

把生态保护放在首位

习近平总书记强调——

青海对国家生态安全、民族永续发展负有重大责任，必须承担好维护生态安全、保护三江源、保护“中华水塔”的重大使命，对国家、对民族、对子孙后代负责

“总书记十分关心青海生态文明建设。”青海省海西蒙古族藏族自治州委副书记、州长孟海代表说，“今天，我和总书记交流了做好木里煤矿综合整治的情况。我们因地、因势对各矿井进行差别化治理。截至去年底，已累计回填采坑5765万立方米，修整边坡729万平方米，基本达到了‘两月见型打基础’和‘当年建制强保障’的目标，工作取得阶段性成效。”

“总书记在会上强调，要优化国土空间开发保护格局，严格落实主体功能区布局，加快完善生态文明制度体系。对此，我们坚决扛起生态环境保护的重大政治责任，盯紧‘两年见绿出形象’目标任务。”孟海表示，“接下来，我们将全面做好木里矿区种草植绿工程，给渣山和采坑边坡重新披上绿装，努力打造高原高寒地区矿山生态环境恢复样板。”

全面实施乡村振兴战略

习近平总书记强调——

要推进城乡区域协调发展，全面实施乡村振兴战略，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，改善城乡居民生产生活条件，加强农村人居环境整治，培育文明乡风，建设美丽宜人、业兴人和的社会主义新乡村

“我向总书记讲述了班彦村决战脱贫攻坚取得胜利以来的变化。”青海省互助土族自治县工商业联合会主席阿生青代表激动地说。2016年8月，总书记冒雨来到互助县五十镇班彦村视察指导扶贫工作。“班彦村荣获全国脱贫攻坚楷模荣誉称号，乡亲们无比自豪，都说脱贫后的幸福生活要归功于党的好政策。”

“如今的班彦村发生了翻天覆地的变化，村民们用上卫生厕，睡上电热炕，吃上旅游饭，走上致富路，人均收入由5年前的2600元提升到11419元。乡亲们也忙起来了，有的盖大棚种蔬菜，开起了采摘园，发展养殖产业，还有的干起农家乐、民宿，大家干劲更足，生活越来越富裕了。”阿生青说，近年来，互助县大力发展特色产业，建立了马铃薯、中藏药材种植等基地，带动全县4.3万名贫困人口增收致富，老百姓对做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的信心更坚定了。

促进各族群众共同富裕

习近平总书记强调——

要全面贯彻党的民族政策和宗教政策，加强民族团结进步教育，加快民族地区发展，多为各族群众办好事、办实事、解难题，促进各族群众共同富裕，促进各族人民大团结，携手共建美好家园

“我和总书记交流了玉树灾后重建的新变化，总书记听得很认真。”青海省玉树藏族自治州民族歌舞团团长扎西多杰代表说，“2010年，玉树发生7.1级强烈地震，习近平同志亲临灾区给我们鼓劲加油。2016年8月，总书记视察青海时对玉树提出抓好经济社会发展工作，让各族群众生活越来越好，温暖的话语像甘泉滋润着我们的心田。”

扎西多杰说，灾后重建以来，感恩、自强、包容、和美成为新玉树精神的主要元素，各族人民像石榴籽一样抱团取暖、抱团发展。玉树大地到处都是爱党、爱国、爱人民、中华民族一家亲的氛围，街道更整洁了、房屋更坚固了、奶茶更香甜了。

加强和创新社会治理

习近平总书记强调——

要加强和创新社会治理，完善公共安全应急响应体系，及时排除各类风险隐患，确保国家安全和人民安居乐业

“我是一名来自基层检察院的代表，能和总书记当面交流，我感到十分激动。”青海省西宁市城西区人民检察院党组书记、检察长沙沨代表说，“我们在工作中把社区党组织、小区党支部、小区业委会、物业公司的资源整合起来，形成‘四方联动’的工作机制。现在我所在的城西区，已经有162个小区实现了把党组织建在小区上、网格里，我们探索出的集党员活动、居民议事、卫生健康等为一体的党建‘微综合体’在辖区居民中特别受欢迎。”

“社区居民不分职业，都为自己所居住的社区出一份力。”沙沨说，现在当地已经做到了居民有需求、社区有服务，社区成为居民最放心、最安心的港湾，去年西宁市全市平安建设群众安全感满意度比前年提高了2.14分，共建共享共治的社会治理成果，惠及每一个人。

在全党开展党史学习教育

习近平总书记强调——

在党史学习教育中，要充分运用红色资源，教育引导广大党员、干部坚定理想信念、筑牢初心使命，不断增强斗争精神、提高斗争本领，做到在复杂形势面前不迷航、在艰巨斗争面前不退缩

“总书记说，党史学习教育的一个重要任务就是教育引导全党同志坚定理想信念、筑牢初心使命。”青海省门源回族自治县教育局教研室副主任孔庆菊代表是一名人民教师，总书记强调在全党开展党史学习教育，她深有感触。“现在乡亲们传唱着一首青海花儿：去个达坂望门源，绿水青山的大画卷越看越舒坦；想起个党恩心里暖，脱贫致富的小康路越走越宽展。”孔庆菊说，加强党史学习教育，让我们坚定道路自信，更加珍惜来之不易的幸福生活，“接下来我们将努力利用好中国原子城等红色资源，把党史教育融入教学中，讲好红色故事，让学生学有所悟、学有所获，推动红色基因代代相传。”

统筹：杜尚泽

《 人民日报 》（ 2021年03月08日 04 版）