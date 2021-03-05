南方地区有大范围雷雨 中东部地区有大风降温

据中央气象台网站消息，5日至6日，南方地区有大范围雷雨天气，江西东北部、福建北部局地有暴雨。未来三天，冷空气将自北向南影响中东部大部地区。预计3月5日8时至3月7日8时，江淮西部、江南西部等地气温下降4～8℃，吉林中东部等地部分地区降温10℃以上，局地可达14℃以上。

湖南江西等地出现降雨和雷电 京津冀等地出现雾和霾

昨日8时至今日6时，新疆北部、内蒙古东部、黑龙江、吉林中西部、川西高原北部等地部分地区出现小到中雪或雨夹雪，黑龙江哈尔滨、佳木斯和双鸭山、吉林吉林市等局地降水量5～11毫米；湖南东北部、江西中北部、福建北部等地部分地区出现中雨，局地大雨(25～49毫米)，并伴有雷电。今晨，京津冀地区出现雾和霾，河北中部、北京南部局地能见度不足200米；江苏、上海、福建、广东、广西、贵州等地部分地区有大雾，局地能见度不足200米。

另外，受冷空气影响，今5时较昨5时，内蒙古东部、黑龙江中西部、吉林中西部等地降温6～10℃，局地降幅12℃以上。

南方地区有大范围雷雨

5日至6日，南方地区有大范围雷雨天气，江南、华南等地的部分地区有中到大雨，广西北部、江西东北部、福建北部局地有暴雨；上述局部地区并伴有短时强降水或雷暴大风、冰雹等强对流天气。

中东部地区有大风降温

未来三天，冷空气将自北向南影响中东部大部地区。预计3月5日8时至3月7日8时，内蒙古中东部、东北地区大部、华北、黄淮、江汉、江淮西部、江南西部等地气温下降4～8℃，内蒙古东南部、黑龙江中东部、吉林中东部等地部分地区降温10℃以上，局地可达14℃以上；上述地区并伴有4～6级偏北风，阵风7～9级。中央气象台3月5日6时继续发布大风降温预报。

图1 全国大风降温预报图(3月5日8时-7日8时)

华北雾霾即将消散

预计，3月5日早晨至上午，辽宁南部、北京南部、天津北部、河北中南部、山东东部、江苏中南部、上海北部、福建东南部、贵州中南部、广西南部、广东中部等地的部分地区有大雾，其中，河北中部、江苏中南部、贵州西南部等地的部分地区有能见度低于200米的强浓雾，局地有能见度低于50米的特强浓雾。此外，5日上午，黄海北部沿岸海域、山东半岛东部沿岸海域将有能见度不足1公里的大雾。中央气象台3月5日6时继续发布大雾黄色预警。

此外，5日早晨，京津冀中部大气扩散条件较差，有轻至中度霾，局地有短时重度霾。

预计，5日上午起，受冷空气影响，华北雾霾及北部海区大雾天气自北向南逐渐消散。

未来三天具体预报

3月5日8时至6日8时，新疆北部、黑龙江东部、吉林东部、辽宁东部、华北西部、西藏东部、青海东南部、甘肃南部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪。西藏东南部、西南地区东部和北部、江汉、江淮、江南、华南、台湾岛等地部分地区有小到中雨，其中湖南南部、江西中南部和东部、福建西北部、广西北部、广东北部等地有大雨，局地有暴雨(50～70毫米)。东北地区大部、华北东部、黄淮东部等地部分地区有4～6级风。

图2 全国降水量预报图(3月5日8时-6日8时)

3月6日8时至7日8时，西藏东部、青海东南部、甘肃南部、川西高原北部等地部分地区有小雪或雨夹雪。西藏东南部、江南东部、华南东北部等地部分地区有中到大雨，其中，福建南部等地局地有暴雨(50～70毫米)。

图3 全国降水量预报图(3月6日8时-7日8时)

3月7日8时至8日8时，新疆南疆西部山区、西藏东部和西部、青海东部、西北地区东部、川西高原北部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，西藏西部等地部分地区有中到大雪(5～9毫米)。陕西大部、西南地区东部和北部、江汉南部、江南西部和东部、华南大部、台湾岛等地部分地区有小到中雨。

图4 全国降水量预报图(3月7日8时-8日8时)