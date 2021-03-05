北京市疾控中心副主任庞星火针对新冠疫苗接种问题为市民答疑解惑
截至3月2日，本市新冠疫苗接种累积达到500万人，越来越多的北京市民正在有序接种。春季到来过敏人群增多，这类人群能不能接种？备孕女性、癌症患者是否可以接种？近日，针对疫苗接种、疫苗安全、疫苗不良反应等市民关心的问题，北京健康科普专家、北京市疾控中心副主任庞星火接受了媒体专访，为市民答疑解惑。
问题一：春季到来过敏人群增多，处在过敏期的人群是否可以接种疫苗?
庞星火：过敏是医生在接种时考虑的一个重要因素，对疫苗或疫苗成分过敏，既往发生过疫苗严重过敏反应的人群不适合接种。对于花粉过敏、鼻塞、流鼻涕或者出现皮疹的过敏人群，建议市民要错过过敏期，轻症可遵医嘱进行接种。
问题二：备孕女性、癌症患者、有慢性病的市民是否可以接种？
庞星火：首先是近期怀孕的女性不建议接种疫苗，备孕女性建议在完成全程接种2剂次疫苗后，要留出产生抗体的足够时间。参考其他灭活疫苗，建议在接种3个月以后怀孕。另外，新冠疫苗说明书中的禁忌是要求孕妇、哺乳期妇女不得接种。有糖尿病、高血压等基础病的市民如果通过药物可以控制，稳定期内可以接种疫苗。对于癌症患者来说，要咨询自己的肿瘤医生并结合用药情况判定是否可以接种。目前，患有神经系统疾病的市民不适合接种。
问题三：周围大部分人群已经接种疫苗，未接种的市民做好自身防护，还有必要再接种吗？
庞星火：北京的疫情处在动态清零的过程中，虽然全球疫情有所缓解，但目前看新冠病毒还有很多我们不了解的，具有不确定性，输入风险仍然存在。接种疫苗可以多一份安全保障，面对感染风险可以多一份安心。
问题四：60岁以上和18岁以下人群能否接种新冠疫苗？
庞星火：目前，本市根据国家的总体安排，已经为部分有接种需求且身体基础状况较好的60岁及以上老年人接种新冠疫苗。北京将根据国家意见适时全面开展老年人接种。根据疫苗研发进展和后续临床试验结果，按照国家统一要求安排全市18岁以下人群接种工作。
问题五：目前我国使用的是新冠灭活疫苗，听说保护期是半年，其有效性有保障吗？
庞星火：灭活疫苗是我国和全球比较传统的疫苗工艺。经过体外培养的新冠病毒灭活并纯化以后，通过各种化学和技术手段，使其失去致病力而保留抗原性。接种后，人体既不会致病又可以产生抗体。关于保护期，疫苗的保护期并不是只有半年，而是因为疫苗研发上市后，接种的时间不长，疾控部门和研发企业都在密切收集接种疫苗后的信息，持续进行抗体水平监测。（记者 王薇）
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