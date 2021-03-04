探索疾控体系改革路径

突如其来的新冠肺炎疫情凸显了疾控体系的重要性，疾控体系改革无疑是2021年社会关注的焦点。全国“两会”前夕，记者就此采访了相关专家和卫生健康行政部门管理者。

疾控改革迫在眉睫

福建省三明市在2019年就已开始探索疾控体系的改革之路。三明市卫生健康委党组书记、主任肖世宣介绍，从2019年下半年开始，该市启动疾控体系改革和医防协同融合试点，着力探索建立“疾病预防、医疗救治、健康管理”三位一体的医防协同融合服务新机制，并于2020年7月在全市全面推开。2020年，全市高血压患者规范管理率、血压控制率，以及2型糖尿病患者规范管理率、血糖控制率，与2019年相比有了明显变化。

留住人才，建立高水平的疾控队伍，是疾控改革的重点之一。为此，三明市打破4条界限，激发疾控体系内生活力。一是打破职称结构界限。市疾控中心高级、中级、初级技术岗位结构比例由2.5∶3.5∶4.0优化为3.5∶3.5∶3.0，各地参照执行。二是打破医防分工界限。疾控与医疗机构建立工作衔接联动、服务整合连续、人员柔性流动等机制，为公众提供多层次、多维度的疾病防治服务。三是打破医防业务界限。疾控人员依据医防协同融合项目服务协议，参与基本公共卫生服务、家庭医生签约服务，与团队人员享受同等待遇，服务收入纳入疾控机构收入。四是打破服务收费界限。允许疾控机构在完成法定职责的前提下开展6大类233项社会化公共卫生技术服务，并实行新的绩效薪酬制度。

“2020年发生的新冠肺炎疫情，让我们对疾控体系改革有着更为深刻的认识和迫切的需求。”湖北省卫生健康委主任涂远超介绍，在机构设置方面，湖北省成立了由省长任组长、3位副省级领导任副组长、26个省直部门主要负责同志为成员的推进疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设工作领导小组。同时，强化医防融合机制，将疾控工作纳入医疗机构绩效考核、医疗机构等级评审体系，初步形成医疗机构公共卫生责任清单，二级以上医疗机构设置公共卫生管理部门。

“此外，湖北推进管理体制创新，各地积极推进落实省市县卫生健康行政部门试行设立公共卫生总师。”涂远超说，疾控中心主任由同级卫生健康部门领导班子副职兼任，疾控机构设立首席公共卫生专家特设岗位，省卫生健康委增核1名公共卫生总师领导职数。

补强疾控体系短板

不久前一些地区发生的新冠肺炎聚集性疫情，暴露了农村地区疫情防控存在的短板。“针对农村地区防控，我们采取了‘1234’疫情防控措施。”广东省卫生健康委副主任张玉润介绍，“1”是健全省市县统一指挥、镇街组织协调实施、社区（村居）为防控单元的责任体系；“2”是发挥基层党组织和“三人小组”两支队伍作用，织牢织密群防群控网络；“3”是强化落实跨省返乡人员、粤港跨境货车司机、来往港澳小型船舶船员和港澳流动渔民等重点人群健康管理，大型群众性集体活动管控，基层医疗卫生机构及个体诊所、药店哨点监测等3项重点工作；“4”是做好集中隔离点、核酸检测、防控人员、防护物资等4项准备。

甘肃省卫生健康委副主任陈明表示，该省建立了以“两委”成员、乡村医生、村民志愿者为骨干的网格化工作体系，按照重点人群防控到位、一般人员管理到位的原则，实施分级分类精准管理，规范村卫生室和个体诊所疫情防控常态化下患者接诊和处置流程。此外，在“甘肃省基层卫生管理平台”增设“新型冠状病毒疫情防控专栏”，及时发布农村地区疫情防控政策、核酸检测及院感防控技术培训资料、科普宣传知识、乡镇卫生院“十严禁”和“十落实”要求等，提升基层医务人员疫情防控意识和能力。

“广东目前已成立工作专班，多部门联动推进疫苗接种。”张玉润说，广东组建紧急使用技术、异常反应调查诊断、不良反应评估、医疗救治4个专家组，并制发技术指引和暂缓接种情形等专家共识，加强接种前健康筛查。

北京市卫生健康委副主任安学军说，为保障新冠疫苗接种工作，北京疫情防控工作领导小组专门成立了由常务副市长牵头的疫苗接种工作组，各区对应建立机构，形成工作体系。