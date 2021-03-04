近日，湖北省召开2021年全省卫生健康工作电视电话会议。会议提出，要在抓好常态化疫情防控的同时，全力以赴推进疾控体系改革和公共卫生体系建设，全力实施影响群众健康突出问题“323”攻坚行动，打造健康中国行动的“湖北样板”。湖北省委常委、省卫生健康委党组书记王贺胜出席会议并讲话。

会议指出，2020年，湖北省卫生健康系统按照省委、省政府“23245”防控策略，为取得武汉保卫战、湖北保卫战决定性成果付出了艰辛努力。如期完成贫困群众有地方看病、有医生看病、有制度保障看病任务，分类救治13万多名贫困大病患者，189.6万因病致贫返贫户全部达到脱贫标准。实施公共卫生补短板强功能三年行动，谋划项目2247个，规划总投资2545亿元。截至去年年底，已开工建设项目1037个，规划总投资1125亿元。

会议提出，2021年，要把抓实抓细常态化疫情防控作为卫生健康工作的重中之重，确保不出现规模性输入和反弹。要全力以赴推进疾控体系改革和公共卫生体系建设，落实公共卫生体系补短板“十大工程”三年行动实施方案，健全疾病预防控制体系、医疗救治体系、院前急救体系、基层防控体系、重大疫情信息平台“四体系一平台”，高标准建设武汉同济医院国家重大公共卫生事件医学中心和武汉、襄阳、宜昌、黄冈重大疫情救治基地“一中心四基地”。要全力推动各地党委政府加强疾控体系改革的组织领导，加快建立稳定可持续的投入保障机制。要狠抓医防协同，推动县级疾病预防控制中心与县域医共体协同发展。要狠抓应急能力，完善智慧化预警多点触发机制，健全疾控机构与城乡社区联动工作机制，完善院前急救体系、城乡三级卫生服务体系，发挥医联体作用，统筹应急状态下医疗卫生机构动员响应、区域联动和人员调集，建立健全分级、分层、分流的重大疫情救治机制。

会议要求，大力推进健康湖北行动，持续深化爱国卫生运动，加强重大疾病防控，提升基层卫生服务能力。全力实施影响群众健康突出问题“323”攻坚行动，高标准打造攻坚行动平台，整合部门、社会等多方力量，推动形成全面社会健康管理；高水平推进体制机制创新，深入开展健康进万家活动，并将攻坚行动与爱国卫生运动、学校卫生、全民健身、心理健康等结合起来，形成攻坚行动融入基层社会治理的新机制；高质量提供全链条健康服务，发挥家庭医生团队作用，为群众提供全流程、闭环式健康服务。

会议还对纵深推进医药卫生体制改革、有效衔接健康扶贫成果和乡村振兴战略、传承创新中医药发展、积极应对人口老龄化、坚持不懈抓好党的建设等工作作出了明确要求。（记者毛旭）