陕西四个创新驱动公立医院高质量发展

3月3日，陕西省三级公立医院高质量发展座谈会召开，全省三级医院院长齐聚西安市，共商公立医院高质量发展之策。陕西省卫生健康委主任刘宝琴在会上表示，将通过体系创新、技术创新、模式创新、管理创新四大创新，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局。

刘宝琴说，公立医院高质量发展须以健全现代化医院管理制度为目标，宏观上要建立均衡、可及、公平的高质量卫生健康服务体系和基本医疗卫生制度，微观上要打造高品质公立医院，建立一流的学科、人才、技术、科研、管理和服务等。“‘十四五’期间，力争在现有基础上，再增加6家医院进入全国百强医院排名。”

会议提出，陕西省今年将加快完善重大传染病救治网络，抓紧推进省级2个重大疫情救治基地、10个市传染病院及每个县医院传染病区的建设，积极争取呼吸、心血管、癌症等12个专业国家（西部）区域医疗中心落户陕西，着力推动陕南、陕北、关中东西部4个片区的6个省级区域医疗中心建设。年内完成胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和新生儿救治“五大中心”建设，实现全省县域全覆盖。（记者张晓东）