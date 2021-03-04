北京市朝阳区启动“商务楼宇机动疫苗接种点”

“在公司写字楼就能接种新冠疫苗，少跑腿还不耽误工作。”从排队等候到留观结束，在银泰中心上班的朱女士只耗费了50分钟。为方便企业员工接种新冠疫苗，北京市朝阳区近日启动“商务楼宇机动疫苗接种点位”服务。3月2日，北京银泰中心的接种点投入使用，为3000多名企业员工提供了方便。据北京青年报记者了解，朝阳区还有4个机动疫苗接种点正在筹备中。

昨天上午，北青报记者在银泰中心机动疫苗接种点看到，场地格局划分清晰，分为临时等候区、知情登记区、接种等候区、接种区、留观区和紧急处置室，各区域均设置疏导人员。5个接种室都放置了更衣柜，留观区设置150个座位。

北京银泰置业有限公司常务副总经理徐岱川介绍，该临时疫苗接种点按照相关安全标准进行了布置。银泰中心内有70多家公司，3000多名企业员工通过公司的行政部门报名接种新冠疫苗，于3月2日开始接种第一针。

朝阳区建外街道工委副书记曾林介绍，2月26日，万达广场B座的机动疫苗接种点位已经开启。3月2日，银泰中心的疫苗接种点位开启。接下来他们将在中信大厦、宝钢大厦、国寿金融中心、正大中心4个点位设置机动疫苗接种点。（记者 崔毅飞）