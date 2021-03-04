北京无障碍整改万余个公交地铁站

今天是北京2022年冬残奥会开幕倒计时一周年。北京青年报记者从北京市残疾人联合会获悉，本市无障碍环境建设提升正在紧锣密鼓进行，根据《北京市进一步促进无障碍环境建设2019—2021年行动方案》，今年，全市进入无障碍环境建设提升年。据悉，截至今年2月底，全市无障碍环境建设整改整治数量达14万个。整改公交车、公交站台、地铁站、停车场等11911个，本市已初步形成连贯的无障碍交通出行体系。

据北京市残联有关负责人介绍，市残联制定完成了《北京市残联冬残奥行动计划（2018-2022年）》，将《2022年冬奥会和冬残奥会北京市筹办工作任务书》涉及残联的14项主责任务、29项协办任务，分解为5大项60个具体指标，明确责任、时限、标准和要求。会同市财政局出台了《北京市残疾人体育经费管理暂行办法》，加大冬季项目经费投入力度，配备国际一流的装备器材，选取国内最好的训练场地，全力保障各项目队的专项训练需求。

北京2022年冬残奥会的举办考验着一座城市无障碍环境建设的水平。从2019年11月开始，本市启动实施无障碍环境建设三年行动方案。北京市残联牵头集中开展无障碍设施整治整改。整改聚焦冬奥场馆周边、四环路以内、城市副中心3个重点区域，城市道路、公共交通、公共服务场所、信息交流4个重点领域共17项重点任务，这些领域都与人民群众工作生活息息相关，也是保障残疾人、老年人等群体平等参与社会生活的基本支撑。

北青报记者了解到，整改过程中，本市逐步探索形成了“群众提需、专班推动、行业定标、属地整改、网格管护、社会评价”的北京经验。如：针对群众提出的街边小餐厅、小超市等普遍缺乏无障碍设施的问题，本市制定了《街边门店无障碍环境设计指引》，将“街边门店”纳入整改范围；整改公交车、公交站台、地铁站、停车场等11911个，初步形成连贯的无障碍交通出行体系，“轮椅乘车难”现象得到明显扭转；本市政务大厅基本实现无障碍化；19794栋老旧小区居民楼单元门口进行了坡化，楼道内安装了无障碍扶手；地铁、商超、公园、医疗等很多领域提供了无障碍预约服务，“无障碍温度”正在渗透于城市建设的方方面面。

据了解，截至2021年2月底，11万个点位，98万处无障碍设施元素纳入“大数据管理系统”全市一本账，实时上账销账。共整治闲置、占用问题8.96万个，已整改点位5.02万个。今年是无障碍环境建设专项行动全面提升之年，本市将按照各区功能定位，打造一批无障碍精品工程、无障碍精品示范街区和一刻钟无障碍便民服务圈。同时更加聚焦冬奥“五个区域四个联络线三个周边”，做好机场、火车站、地铁站、连接赛区高速公路服务区等重要枢纽的无障碍环境提升。还将制定《冬奥交通无障碍出行手册》，满足交通无障碍出行的需求。编制《冬奥无障碍服务指南》，组织冬奥志愿者和有关从业人员培训，推进赛时信息发布系统无障碍化，做好服务保障工作。（记者 王薇）