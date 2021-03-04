代表委员履职故事：抗疫有担当 大考展风采

王岚代表

以初心守护健康防线

来北京参会前，全国人大代表、武汉血液中心主任王岚依然在四处奔走，一方面协调开展无偿献血的组织宣传工作，一方面对疾病防控与临床诊治有机衔接的问题开展调研，这是她过去一年多来一直在潜心研究的课题。

新冠肺炎疫情发生后，王岚带着同事紧急启动应急预案，全力保障抗疫中的血液供应和血液安全。去年2月29日，王岚转战武汉火神山医院。“在火神山医院的45天是我永生难忘的经历。战友们脸上被口罩压出深深的印痕、穿着防护服全身湿透，无不令人动容。同时，为打赢疫情防控阻击战，我一直在观察和思考公共卫生领域尤其是医防结合方面还存在哪些需要改进的地方。”王岚说。

以初心守护健康防线，用脚步书写责任担当。武汉疫情好转后，王岚便深入医疗机构、社区实地调研，广泛搜集意见建议。疫病预警、筛查诊断、转运救治……通过对每个环节进行深入观察与思考，王岚收获颇丰：“合理配置医疗资源，科学构建‘医防结合’体系，是公共卫生体系补短板的重要一环。”

社区卫生服务中心与群众接触最广泛、最密切，在疾病防控、医疗救治转诊服务中具有关键性作用。“资源下沉、夯实社区卫生服务中心这个最基层的医防结合点，是改进工作、完善体系的关键举措。”王岚说。

这两天，王岚在认真整理调研成果。“我建议尽快建立疾病预防控制、临床诊疗等多部门在内的‘医防结合、防治一体化’协同机制。同时，希望国家加大投入，夯实基层卫生服务公共平台，促进预防、临床、社区三者有机融合。”王岚说。

（本报记者金歆）

陈薇委员

抗疫战场就是履职现场

近日，我国首个腺病毒载体新冠疫苗获批附条件上市。该疫苗是目前国家批准上市的新冠疫苗中，唯一可采取单针接种程序的疫苗。“疫苗年产能将达到5亿剂，截至目前，接种的人群没有发现与疫苗相关的严重不良反应。”作为该疫苗的研发者，全国政协委员、中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇难掩激动。

疫苗是目前抗击新冠肺炎疫情最有力的科技武器。疫情发生后，陈薇带领团队第一时间奔赴武汉，与多方联合作战，争分夺秒开展疫苗研究工作。2020年3月16日，陈薇团队研制的新冠病毒疫苗成为国内第一个获批正式进入临床试验的疫苗；2020年4月12日，该疫苗开展二期临床试验……疫情就是命令，抗疫战场就是履职现场。陈薇说：“几十年积累的‘十八般武艺’，在这个时候都用上了。”

长期以来，从抗击非典时研制出预防性药剂，到远赴西非研制出世界首个2014基因型埃博拉疫苗，再到抗击新冠肺炎疫情，陈薇的研究对象都是常人避之不及的病毒。陈薇表示，“人民至上，生命至上，除了胜利，别无选择！”

陈薇一直希望在生物安全领域做出更多创新性成果，并让成果惠及广大群众。今年全国两会，陈薇准备提交的提案聚焦生物安全体系建设。她建议，进一步完善顶层设计，整合各方力量，加快人才培养，建立健全国家生物安全体系，进而为科研攻关、维护群众生命健康发展提供更有力的保障。

“我特别希望我们这艘科研‘战舰’能够乘风破浪、行稳致远。”陈薇说，“这是一份责任，我们将为此继续奋发努力，不负这个时代，不负我们的使命。”

（本报记者李龙伊）

刘香莲代表

当好群众贴心人代言人

“过去一年不容易，但我们经受住了考验。”回忆去年在村里疫情防控执勤的点点滴滴，全国人大代表、河南西平县宋集村党支部书记刘香莲眼眶湿润。

疫情防控期间，刘香莲冲在一线，白天巡逻检查、宣传教育，晚上查缺补漏、总结工作。她还成立了“巾帼志愿者抗疫服务队”，织密织牢疫情防控网。“当时受疫情影响，村民外出务工难、收入减少。我就一边统计村民就业需求，一边对接企业用人需求。等到疫情形势好转，我带着60多名村民去用工企业现场应聘，就地解决了就业问题。”刘香莲说。

统筹做好疫情防控和经济社会发展，既是一次大战，也是一次大考。刘香莲深刻感受到，“作为一名村干部、全国人大代表，必须与群众同呼吸共命运，用心解决群众‘急难愁盼’问题，真正当好群众的贴心人、代言人。”

同时，通过这次疫情，刘香莲认识到，村里企业壮大起来，农民专业技能强起来，才能提高农村抵御风险的能力，才能让村民年年都有好光景。去年以来，从聘请能人参与村集体经济工作，推动农产品产业发展，到鼓励引导农民土地流转入股集体经济组织，再到协调有关单位对返乡农民工创业给予补助和贷款支持……刘香莲广泛调研，积极履职，为村庄谋发展，帮村民谋出路。

人大代表人民选，人大代表为人民。结合平时工作，刘香莲把群众的期盼写进建议、带到全国两会。今年，她带来“进一步促进农村集体经济发展”和“创新体制机制支持新型农业经营主体发展”两份意见建议。希望国家提供更多的政策支持，帮助农民增收、农业增效，夯实乡村振兴的基础。

（本报记者史哲）

池慧委员

防疫科普也是重要责任

“新冠肺炎症状不一，免疫系统一语道破天机”“有关口罩的那些不知道”……去年2月，当大家对新冠肺炎疫情还很陌生时，这几则动画小视频出现在公众的视野，介绍了传染病的传播途径和预防措施。这些视频的制作者是全国政协委员、中国医学科学院医学信息研究所所长池慧和她的团队。在池慧看来，疫情防控中，防疫科普也是一场硬仗。

早在2003年抗击非典期间，池慧就受邀参加过一档科普节目。“当时，我向观众介绍非典时，第一张病毒示意图是自己手绘的。现在，我们已经可以第一时间获得显微镜下的病毒照片，并且通过信息化手段，更直观地讲清病毒的结构和传染性了。”池慧说。

池慧认为，今天人们获取信息更多元、更便捷，但也存在断章取义、夸大造谣等情况，误导社会公众。因此，作为一名全国政协委员、医学专业研究人员，有责任有义务精准专业地传播科学知识，回应群众关切。为此，这几年，池慧着力加强健康信息新媒体建设，组织成立了健康信息传播部，还搭建了虚拟演播室。

池慧和她的团队还承担着收集整理医学信息的职能。一段时间以来，池慧团队共编发完成新冠肺炎疫情信息报告186期，累计150万余字，为疫情防控提供了有效信息支撑。

“医学信息在医学研究中具有重要地位，在抗击疫情等关键时期发挥重要作用。因此，我希望下一步国家在医学信息系统建设上加大支持力度，从而使其能为社会提供更好的引导，为党和国家决策提供更有力的参考。”池慧说。

（本报记者史一棋）

《 人民日报 》（ 2021年03月04日 15 版）