北京方庄社区卫生服务中心：兜住基层网底 不忘初心做社区“健康守门人”

“时代是出卷人,我们是答卷人,人民是阅卷人。”今年是中国共产党建党100周年，广大共产党员作为时代的答卷者，凭借着为中国人民谋幸福的初心，给广大人民群众交出了一份又一份满意的答卷。

2020年，抗击新冠肺炎疫情成为了这一年度的关键词。在新冠疫情“大考”中，全国各地党员主动请缨，积极投身战“疫”工作。作为老百姓身边的“健康守门人”，北京市丰台区方庄社区卫生服务中心的一群党员，奔赴疫情一线，用实际行动诠释着共产党员和医务人员的责任与担当。

全国政协委员、北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩身为一名党员医务工作者，先后奔赴武汉、石家庄等疫情一线，践行着党员的责任与担当。

武汉战“疫”被称为是一场“闭卷”考试，吴浩作为中央指导组防控组社区防控专家组组长，出征武汉指导社区防控工作奋战近两个月。“一个党员就是一面旗帜，一个支部就是一个堡垒。”吴浩表示，在一线战“疫”工作中，党员们不辞辛苦、不畏凶险，用自己的力量服务着人民群众，让老百姓看到了信心和希望。

在疫情大考中，基层是疫情防控的关键，社区卫生服务机构被看作是疫情防控战线上的第一道防线，社区医务人员也被称为是群众身边的“守门员”。为了兜住、兜实社区防控“网底”，方庄社区卫生服务中心落实家庭医生签约制度，深入居民家中做好健康监测工作，主动参与大规模核酸采样工作。

“我作为一名普通的党员，在日常工作中首先是发挥党员模范先锋作用。” 方庄社区卫生服务中心全科主治医师高文娟表示，在疫情防控工作中，党员理应冲锋在前，做好带头作用。北京新发地发生疫情后，她主动申请到一线工作，和同事彭大夫一起接管了隔离点的相关工作。

高文娟所说的彭大夫叫彭伟，也是方庄社区卫生服务中心全科主治医师，是一名入党16年的老党员。如今彭伟在内蒙古开展健康扶贫工作。去年9月，他主动申请到内蒙古兴安盟扎赉特旗东升社区卫生服务中心，开展为期13个月的健康扶贫工作。

“我到内蒙不久后，黑龙江就发生了疫情，而且疫情发生地距离我所在扎赉特旗只有100多公里。”彭伟表示， 扎赉特旗地广人稀，交通不便，医疗资源匮乏，牧民们的健康意识不高。为了提高当地防疫能力，他和当地医务人员组建团队制定应急预案，在门口设立了三道防线，深入牧民家里做核酸采集和健康监测工作。

“有困难，我先上。”彭伟说，这是多年来党对他思想教育的成果，也是他作为一名普通党员所具备的基本觉悟。

在吴浩看来，自己和同事们做的，只是一名党员、一名医务工作者应该做的。“兜住网底，才能给老百姓实实在在的健康守护。”(供稿：北京方庄社区卫生服务中心)