疫情防控期间，阎乐和志愿者们走出家门，背着30斤重的消毒箱，穿梭在大兴每个社区、村落、菜市场里，进行防疫消杀，被大兴居民称为“白衣消毒侠”。

侠，旧指有武艺、见义勇为、肯舍己助人的人。而阎乐说，自己这是志愿服务，人人都可以是志愿者，做力所能及的事。

阎乐做志愿者始于2008年汶川地震。当时，从电视上看到不少关于地震的新闻，可实际跟着红十字会去灾区运送物资，感触远比在家看电视来得更深刻：满目疮痍，房屋倒塌过后的残砖烂瓦、被地震毁坏的道路、从山上滚下的落石随处可见。还有一心顾着救人的解放军战士、来自全国各地的志愿者……从灾区回来后没多久，成立公益组织的想法在阎乐脑中愈来愈强烈。

阎乐曾是一名专业的水上项目运动员，在湖北省队服役。2010年退役后，他筹划已久的北京市大兴区水上运动协会正式成立。团队里都是一些水上运动爱好者，平时主要面向市民开展皮划艇、潜水等水上项目的救生救援等培训。

团队真正接受“实战”检验，是2012年北京“7·21”特大暴雨。当天，70名志愿者、40多台车全部出动，分组赶往大兴区各个低洼路段、积水路段、桥洞。看到有人被困就及时解救，值守在易积水桥洞下提醒市民勿入，井盖被大雨冲走就留人看井口……阎乐和志愿者们在雨中坚持到第二天上午。事后看到新闻，大兴区没有发生一起伤亡事故，阎乐更加意识到，灾难面前的守望相助有多重要。

也是从那时候起，他希望把志愿服务的职能进行扩展，“应急救援是方方面面的，我们志愿者也要与时俱进，多掌握几项技能。”

如今，阎乐全身心投入慈善救援事业，已是3家公益组织的发起人。成立于2018年2月的大兴区巨匠应急救援志愿服务中心，除了协助政府及社会团体开展水上应急救援、自然灾害及雨季防洪应急保障及演练，还为社会组织和个人等提供生存、防灾减灾、救援等专业培训。

2020年春节，抗疫的号角吹响，阎乐和志愿者们又走出家门，进行防疫消杀，每次消杀基本都在七八个小时，由于穿着厚厚的防护服，他们只能趁换消毒剂的时候疯狂补水。

最让阎乐感动的是队里的志愿者们。“大部分的团队成员都有自己的本职工作，都是牺牲了业余时间，冲锋陷阵，默默奉献。”阎乐说，他们的任务主要在群里发布，谁有时间了，就接龙报名，“在有时间的情况下，基本上都会去，有十几个人坚持长期出队。有一位叫吴鹤的队员，那段时间两岁的女儿生病，还是没有放弃志愿服务，半夜等女儿睡着了就加入消杀团队。”

“人人都是志愿者，听着似乎是句大白话，但对于我们亲身实践的人来说，是一句颇有深意的话。”阎乐也期待着，随着《北京市志愿服务促进条例》的实施，越来越多的市民意识到志愿服务的意义，“人人都可以是志愿者，做力所能及的事。”（记者 任珊）