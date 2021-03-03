健康中国行动走向更深入

新的一年，各地在健康中国建设上持续发力，谋篇布局，开启了新一轮征程。在推进专项工作的同时，重点加强监测考核工作，推动各专项行动向深里走、向实里走。两会前夕，记者进行了采访。

实现良好开局

过去的一年，健康中国行动稳步推进，各地均建立了协调推进机制，15个专项行动全面推开。

在上海，健康上海行动起步快、理念新、措施实、力度大、进展好。上海户籍居民人均期望寿命已达83.67岁，上海地区婴儿死亡率为2.66‰、孕产妇死亡率3.66/10万；市民健康素养水平“13年连升”，达35.57%；成人吸烟率“6年连降”，下降19.7%。

在浙江，体系化推进稳而有力。浙江省形成了更加成熟更加定型的体系化推进与管理机制，基本建成“大健康”政策体系、指标体系、工作体系、评价体系，实现健康治理水平的迭代升级。2020年，该省探索健康浙江建设发展指数研究，形成2019年度健康浙江发展报告。

在江苏，在预防控制重大疾病中增加医疗卫生服务体系优化行动，在保护重点人群健康中增加残疾人健康促进行动，努力从健康环境、健康保障、健康服务等领域，全方位促进人民健康，体现了健康江苏建设的整体性。

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2020年是“十三五”收官之年。5年来，从方针到纲要，从立法到行动，健康中国建设的顶层设计基本完成，开启了全民健康新时代。5年来，人均预期寿命从2015年的76.3岁提高到2019年的77.3岁，孕产妇死亡率、婴儿死亡率分别从2015年的20.1/10万、8.1‰降至2020年的16.9/10万、5.4‰，主要健康指标居于中高收入国家前列，个人卫生支出占卫生总费用的比重降至28.4%……这些数据铿锵有力地显示：健康中国建设开局良好。

有步骤有质量向前

新一年，各地不仅制定了具体的行动路线图，同时也自我加压，不断强化过程管理、结果管理，努力让健康中国行动的具体实践落地有声、开花结果。

浙江省卫生健康委主任张平表示，浙江省委、省政府提出将于2025年基本建成健康浙江。例如，将加快推进健康浙江建设发展指数课题研究和结果运用，形成健康浙江发展指数。同时，研究制定基本建成健康浙江的评判标准，在前3年考核的基础上，精简完善健康浙江考核指标，形成稳定成熟的健康浙江考核指标体系。另外，计划由浙江省委、省政府表彰健康浙江建设先进，开展首轮健康浙江建设先进市、县（市、区）和先进集体的评比表彰工作。

“还将出台浙江省高水平深入推进爱国卫生运动的实施意见及爱国卫生‘十四五’规划。”张平透露，浙江全面开展健康村镇建设，出台建设标准和评估管理办法；大力开展全民健康促进与教育，2025年全省居民健康素养水平力争达40%。

在推动具体项目落实上，上海铆足了劲儿。上海市卫生健康委主任邬惊雷介绍，正在推动各区实施首批40个区域化特色项目，加强对相关项目实施的督导。同时，组织各专项工作组，细化对接群众健康需求，推出一批群众感受度高的项目，以项目实施带动各专项行动的落实。对接落实“十四五”规划，制订爱国卫生和健康促进第一轮三年行动计划，推出有财政经费资助的健康上海行动专项。

健康中国行动，关键看落实。做得好不好，尤为重要。在这一点上，各地从不同侧面做了约束。张平要求浙江在健康影响评价评估制度建设上实现突破，推进公共政策健康影响评价评估试点扩面，形成较为成熟的操作手册和评价体系。邬惊雷认为，要完善重大项目、重要政策健康影响评估机制，推进落实健康优先发展战略。完善健康上海行动监测评价考核机制和评估验收方法，落实逐级考核评估，进一步将健康上海行动执行情况纳入各级党委和政府考核内容，并探索建立完善财政投入支持健康上海行动专项经费保障机制，以及建立完善健康上海行动激励表扬机制，通报表扬一批健康上海行动示范、优秀案例和“健康达人”，发挥引导示范作用。

既不能“单打独斗”，也不要“包打天下”

无论是健康中国，还是健康浙江、健康山东、健康上海、健康西藏等行动，都是围绕健康问题开展的跨部门、跨领域、多方联动的社会治理创新实践，需要各方群策群力和全社会共同努力，不能囿于卫生健康部门，要体现“大卫生、大健康”的理念。

张平说，实施健康中国战略、推动健康中国行动是一个系统工程，需要政府、社会和个人各归其位、各担其责、共同发力，构建多层次多元化的社会共治格局，必须着眼“大健康”，要从总体布局、战略布局的高度来认识和把握实施健康中国战略，统筹规划、统盘考虑、统一部署。

邬惊雷认为，健康行动应始终坚持两个“不是”原则：不是卫生部门“单打独斗”，也不是政府部门“包打天下”。因此，为推进健康融入万策，需要凝聚各部门和全社会的力量，形成健康促进的共识和合力。上海通过建立完善健康上海行动激励表扬机制、专项经费保障机制和监测评价考核机制，推进政府各部门参与健康上海行动。同时，要进一步宣传建设健康上海的重大意义和目标任务，鼓励、动员社会各界、广大市民家庭、个人积极参与健康上海行动，让“每个人是自己健康第一个责任人”等大健康理念深入人心，落实社会、家庭和个人的健康责任，真正实现健康上海人人参与、人人行动、人人受益。

人人行动一小步，健康中国才能迈出一大步。无论是合理膳食、运动健身、防治近视，还是重大疾病防治、持续改善医疗服务等，都需要每个人身体力行。只有人人参与，健康中国才能真正由愿景变为现实。但是，目前，群众知晓程度有待提高，个别地区还存在工作上热下冷、政府部门工作热情高基层社区群众参与度低的现象。因此，在调动各方积极性上，还要下功夫、想办法。比如，在开展爱国卫生运动中，启动实施健康乡村建设的同时，需要推进社区、村落公共卫生委员建设，把群众发动起来、动员起来、组织起来。

新时代，社会环境不断发生变化，健康中国行动也需要紧跟社会变化。值得一提的是，“十四五”时期是我国应对人口老龄化的重要窗口期，预计到“十四五”末期，我国60岁以上人口占总人口的比例将超过20%，从轻度老龄化进入中度老龄化阶段。这将对我国经济、社会、文化、卫生健康及国家综合实力产生深远影响，也影响健康中国建设的质量和步伐。

山东省卫生健康委主任袭燕介绍，山东省一直在综合施策，认真积极应对人口老龄化问题，将创建医养结合示范省纳入新旧动能转换综合试验区建设总体方案。同时，公布实施了3项医养结合省级标准规范，深化卫生院、养老院“两院”嵌入式发展，重点推广居家社区医养结合服务模式。目前，两证齐全的医养结合服务机构近700家，护理型床位近17万张。

不负春光起好步，撸起袖子加油干。新的一年，各地都在不折不扣落实“全面推进健康中国建设”重大任务，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。