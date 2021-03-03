健康甘肃建设追求高质量

近日，2021年甘肃省卫生健康工作会议召开。甘肃省副省长何伟出席会议并讲话，甘肃省卫生健康委主任郭玉芬作2020年卫生健康工作报告并安排部署2021年重点工作，甘肃省卫生健康委党组书记杨陇军主持会议。

何伟强调，要把保障人民健康放在优先发展的战略位置，高质量推进健康甘肃建设；推动健康扶贫与乡村振兴有效衔接，巩固提升脱贫攻坚成果，持续提升基层医疗服务能力；加强公共卫生应急能力建设，省级重点抓好省市共建传染病专科医院、省级公共卫生医学中心、省级集中隔离基地和3个重大疫情救治基地建设；持续深化医药卫生体制改革，抓好5项制度建设，突出“三医联动”改革合力和叠加效应；加快推进中医药强省建设，打造全生命周期服务中医药体系；全面加强党风廉政和行风建设。

郭玉芬说，今年卫生健康工作重点抓好9个方面。包括建立动态监测帮扶、巩固健康扶贫成果、重点人群健康“有人管”、家庭应急自救互救、科普宣传、改善城乡环境6个长效机制，全力推进健康扶贫与乡村振兴有效衔接；要解决紧密型医联体“联而不密”问题，推动省市优质医疗资源下沉，促进管理、技术、服务实质性联盟，实现90%常见病多发病、80%大病在县域内诊治的目标。（记者王耀 林丽）