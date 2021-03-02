河南划出疾控工作重点

记者从近日召开的河南省疾病防控暨艾滋病防治工作会上获悉，2021年该省将以新冠肺炎疫情防控和重大疾病防控为重点，深入实施健康中原行动各专项行动，持续推进艾滋病防治、精神卫生、环境卫生、学校卫生和地方病防治工作，改革完善疾病预防控制体系，守住公共卫生安全底线。

会议提出，在抓好常态化疫情防控方面，要确保不出现规模性输入和反弹；在完成重点人群疫苗接种的基础上，逐步提高人群覆盖率；继续加强疾控机构核酸检测实验室建设，加强疾控人员流行病学、实验室检测、消杀技术培训和能力考核；改进不明原因疾病和异常健康事件监测机制，建立智慧化预警多点触发机制；继续做好重点人员排查管控和定期核酸检测，最大程度减少传播风险。

河南将全面落实遏制艾滋病传播“六大工程”，进一步加强学校防控，拓展重点人群宣教干预的深度；做好结核病防控，加强学校师生等重点人群结核病疫情监测和处置，强化全省结核病网络实验室能力建设和质量控制；完善防止输入再传播举措，切实维持消除疟疾状态；继续实施扩大国家免疫规划工作，切实加强非免疫规划疫苗接种和管理。

着力强化慢性病综合防控，完善省市县三级高血压、脑卒中、癌症防治网络，加强慢阻肺、糖尿病防治网络建设；以农村上消化道癌早诊早治、淮河流域癌症早诊早治、城市癌症早诊早治项目为抓手，多渠道扩大癌症早诊早治覆盖范围；创新精神卫生和心理健康工作，强化多部门综合管理机制，完善救治救助保障措施，落实一站式服务，提高严重精神障碍患者报告患病率、规范管理率和规律服药率。(记者 李季)