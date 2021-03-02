5G赋能 让“未来医院”照进现实

构建全场景智能医院，破解智慧医疗“碎片化”难题

2018年，广东省第二人民医院（以下简称“广东省二医”）提出建设智慧医院，并在门诊、支付、影像诊断、物流等10个领域，创新应用人工智能，改善患者就医流程，提升医院管理水平。

智慧医院的构建，让患者省去各种排队时间，无须带诊疗卡、身份证和现金，刷脸即可就医。

但智慧医院在运行中仍存在应用场景多呈现“碎片化”、各种智慧应用之间没有关联等问题，反而影响了患者就医感受。

为破解上述难题，广东省二医与华为技术有限公司携手，致力打造全场景智能医院。

2021年3月1日，广东省二医与华为技术有限公司在广东省广州市共同举办“广东省第二人民医院全场景智能战略发布会暨华为医院智能体峰会”，宣布全场景智能医院在广东省二医落地。

此次广东省二医携手华为技术有限公司，将通过5G、云计算、物联网、人工智能等新兴技术，建设可生长、易演进、重体验、好管理，并可持续迭代更新的医院智能体，让智慧医院更进一步。

据广东省第二人民医院党委书记田军章介绍，全场景智能医院以患者为中心，将云、5G、人工智能等新技术，应用于医院医、教、研、管等各个领域。可以实现医院人、财、物全要素协同管理，持续提升患者就医体验，以及医院运营管理水平，从容应对未来多样化的业务挑战和创新需求。

据悉，广东省二医全场景智能医院第一期预计投入使用五大场景，涉及医疗、护理、教研、管理等方面。

“全场景智能医院颠覆了人们对传统医院的概念与认识。她有一个高度发达、不断升级迭代的‘智慧大脑’，可实现多场景协同应用、全方位智能管理。患者一进医院，就能获得智能化的就医体验。”广东省第二人民医院党委副书记、院长瞿红鹰说。

5G赋能，颠覆传统就医模式

应用场景一：“5G+院前急救”，实现“上车即入院”。对于急救患者来说，时间就是生命。

一日，一名老人突发中风，出现抽搐、昏迷，情况危急。家属拨打“120”后，广东省二医5G救护车立即出车。

患者上了救护车后，医护人员随即对其进行病情评估。判断患者符合入院标准后，医护人员通过医院自主开发的诊疗App——“叮呗医生”，为患者开通绿色急救通道，办理入院。

与此同时，随车医生利用车内配置的各种5G医疗设备，为患者完成头颅CT、心电图、超声等一系列检查，并在5G移动专网下，实现数据实时回传。

院内MDT多学科“云会诊”同步启动，确定患者救治方案。救护车到达医院后，一切急救准备工作已经到位。救护车如同一个“移动医院”，让患者实现真正意义上的“上车即入院”。

这是“广东省第二人民医院全场景智能战略发布会暨华为医院智能体峰会”上呈现的一段5G智慧院前急救新场景。

据田军章介绍，在5G网络支持下，随车医生与院内急救团队实现“零卡顿”远程视频通话会诊。以“毫秒级”速度，共享医疗数据，提前进行救治准备，免去患者等待时间，提高了急救成功率。

应用场景二：5G智慧安防，打造平安医院。在全场景智能医院里，当人们踏进医院大门，就进入了5G视频“天网”监控区域。

目前，广东省二医在全院布控的“5G+AI”摄像头达500余个，均具有数据分析功能。可实现人脸识别、电动车识别、人群超密度识别、越界识别等多项智能功能。一旦发现可疑行为，相关系统即会提示安保人员，及早介入处理。

此外，这些“聪明”的摄像头不仅能识别“人”，也能识别“火”。若感知到火灾隐患，立刻报警，避免大规模火灾导致的人、财、物损失。

应用场景三：5G智慧线上就诊，颠覆传统就医模式，降低院感风险。医院安全更体现在科学、有效的疫情防控上。

一般情况下，患者先在网上预约挂号，再来医院进行线下就诊。广东省二医创新就医服务流程管理，在风湿免疫科、神经内科、心血管内科、皮肤科等，试点探索5G网络线上就诊。同时，医院为患者提供诊前、诊中、诊后全流程覆盖的线上医疗服务，改变以往“线上挂号、线下就诊”的传统就医模式。

在5G网络支持下，患者足不出户，用手机挂号后，即可与医生“面对面”高清视频问诊，再通过手机完成缴费、拿药等流程。

“患者不用再跑医院一趟。”广东省二医信息科主任连万民介绍，“5G的应用，使得移动互联网就医更流畅，体验感更好。同时，这种就医模式能减少院内人群聚集，有利于疫情防控。”

不仅如此，这种就医模式对于慢病患者、复诊患者尤为适用。

陈先生患有多年痛风，腿脚不方便，疫情期间也不想到医院就诊。他在家里登录“叮呗医生”App线上就诊系统，与广东省二医风湿免疫科主任李天旺进行高清视频复诊。

“李主任很详细地询问了我的病情，为我开了对症的几种药品。我只要通过手机缴费，药品自动配送到家，太省事儿了！”陈先生说。

对于必须到医院就诊的患者，全场景智能医院也会极大程度保障患者就医安全。

在全场景智能医院里，5G智能巡逻测温机器人、5G洗消机器人、基于物联网的输送管理系统、5G手卫生管理系统、5G医疗废弃物管理系统等“黑科技”，联合助力疫情防控，减少了人员不必要的聚集，降低了院内交叉感染风险。

在“十四五”开局之年，广东省第二人民医院以5G赋能智慧医疗，开启全场景智能医院实践探索。智能医院打破了时空限制，颠覆了传统就医模式，持续提升患者就医体验和诊疗效率，提高了医疗质量，进一步完善了医院运营管理，让医疗服务更智能便捷，让健康生活触手可及。（周颖怡 黄怡辛 朱健）