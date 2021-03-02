公卫体系建设要着眼长远

当前，湖北正全力打造疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设“湖北样板”。这项工作不是头痛医头、脚痛医脚的权宜之计，而是立足根本、着眼长远，从体制机制层面进行的系统重塑、全面提升。

着眼长远，需要多措并举，补齐“三大短板”。一是补齐重症救治能力不强的短板。救治特别是重症救治能力不强，是这次疫情防控中暴露出来的最大短板。我们依托重大公共卫生事件医学中心，布局建设若干重大疫情救治基地，加强感染、呼吸、重症等专科建设，着力提升重大疫情诊治技术和危重症患者救治能力。在加强硬件建设的同时，更加注重软实力，健全和完善科学研究、疾病控制、临床治疗有效协同机制，推动科研成果更多向临床一线倾斜，更快向临床救治技术转化，使重症救治更加体现科技进步的成果。二是补齐实验室检测能力不足的短板。一方面，要增强医疗机构检测能力，有条件的二级以上医疗机构要建设独立的P2实验室，有条件的三级综合性医院要建设负压P2实验室。另一方面，要加快建立覆盖全省疾病预防控制机构和综合性医疗机构的网络实验室体系，提升传染病检测能力。三是补齐分级诊疗制度建设不到位的短板。要坚持“两手抓”，一手抓全科医生制度建设，建立家庭医生签约服务模式，引导形成家庭医生首诊并经家庭医生转诊的模式；一手抓医保支付制度改革，对纵向合作的医联体，落实医保基金“总额付费、加强监管考核，结余留用、合理超支分担”政策。在此基础上，发挥医联体作用，细化不同层级医疗机构职责，引导形成顺畅的转诊机制，建立起分级、分层、分流的重大疫情救治机制。

着眼长远，需要多管齐下，解决防、控、治结合不紧密的问题。首先，要注重制度创新。在机制上，注重协同高效，制定公共卫生责任清单，完善公共卫生服务项目，建立疾控机构和医疗机构人员通、信息通、资源通和监督监管相互制约的机制；在管理上，落实责任一体，强化疾控机构对医疗机构开展公共卫生工作的日常指导督导，督促落实传染病疫情和突发公共卫生事件报告责任；在运行上，强化发展同步，要求二级以上医疗机构设置管理公共卫生的职能部门，推动县级疾病预防控制中心与县域医共体协同发展。其次，要强化联防联控机制。充分利用大数据资源，整合卫生、公安、社区等各方力量，形成防、控、治的信息与工作闭环。再者，要夯实群防群控机制。推动专业疾病预防控制与社区治理、群众参与有机结合，丰富爱国卫生运动内涵，将防的关口前移至个人、控的重心下沉到社区，减轻救的压力。同时，对疫情防控中暴露出的发热门诊“哨点”布局上存在的疏漏，既注重压实发热门诊“哨卡”责任，又加快建立智慧化多点预警触发机制。

着眼长远，需要多方合力，提升平战结合能力，解决基层医疗卫生机构能力不强的“老大难”问题。总结抗疫经验教训，扩增应急救治资源；加强平战转化机制建设，加快建立应急状态下各级各类医疗卫生机构的动员响应、区域联动、人员调集和病区征用机制；推广方舱医院经验，对新建大型建筑要求做好空间布局、通风系统、配套设施接口等规划，方便及时转换为应急医疗救治设施。加强基层医疗卫生机构能力提升，重点以城市医疗集团、紧密型县域医共体为依托，整体提升基层医疗卫生机构服务能力，发挥二者在突发公共卫生事件应对处置中的统筹调配医疗卫生资源、实现信息共享、整合公共卫生和医疗救治服务等作用。（作者系湖北省卫生健康委主任）