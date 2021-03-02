国产新冠疫苗又上新了！

图为国药集团新型冠状病毒灭活疫苗（2月9日摄）。

新华社记者 张金加摄

2月11日，在墨西哥首都墨西哥城国际机场，工作人员卸载装有疫苗原液的航空运输箱。

墨西哥外交部副部长玛尔塔·德尔加多·佩拉尔塔11日表示，首批由中国军事科学院军事医学研究院和康希诺生物股份公司联合研发的腺病毒载体疫苗原液当天凌晨运抵墨西哥城。

新华社发

又有两款国产新冠疫苗获批上市了，目前已有4款可使用的国产疫苗。

2月25日，国家药品监督管理局分别附条件批准康希诺生物股份公司重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）注册申请，以及国药集团中国生物武汉生物制品研究所有限责任公司的新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）注册申请，二者均适用于预防由新型冠状病毒感染引起的疾病（COVID-19）。

其中，引人注目的是，前者为首家获批的国产腺病毒载体新冠病毒疫苗。该疫苗系康希诺生物股份公司与军事科学院军事医学研究院合作研发的，是国内目前获批上市唯一采用单针接种的新冠疫苗。

国产腺病毒载体疫苗有什么特点？产能有多少？中国疫苗出海情况如何？2月28日，由中华医学会杂志社、中华医学信息导报、中华医学杂志主办的新冠肺炎防治及疫苗应用专家媒体沟通会举办。与会人士就新冠疫苗的相关问题进行了深入探讨。

腺病毒载体技术在疫苗领域的研究和应用由来已久

在一些国家对新冠疫苗望眼欲穿之际，中国获批上市的疫苗达到了4款，分为两大类，一类是灭活疫苗，一类是腺病毒载体疫苗。

腺病毒是一种没有包膜的直径为70-90纳米的颗粒，可感染一系列哺乳动物细胞，在人群中早已流行。

“腺病毒载体疫苗，顾名思义，是用腺病毒作为有效成分的载体疫苗。”北京协和医学院群医学及公共卫生学院执行副院长冯录召说，“作为载体的腺病毒剔除了复制相关基因，在体内不会复制；在剔除了基因的位置上插入一段新基因，用于合成新冠病毒刺突蛋白（S蛋白）。”

冯录召表示，腺病毒载体相当于火箭，基因相当于卫星；载体携带基因进入人体细胞后合成S蛋白，作为抗原激发机体的免疫应答。这就是腺病毒载体疫苗发挥作用的原理。

腺病毒载体技术在疫苗领域的研究和应用由来已久，涉及疾病类型非常广泛。据康希诺生物股份公司董事长宇学峰介绍，他们的新冠疫苗克威莎TM项目2020年1月20日立项，3月16日在全球率先开展临床研究，并且在国内获批之前，在墨西哥、巴基斯坦已经获得了紧急使用授权。

加强疫苗接种，让更多人获得免疫力，建立群体免疫屏障

此次获批的腺病毒载体疫苗有三个特点：第一，单针接种，可以快速实现免疫保护，缩短接种周期，将在更短时间内实现群体免疫；第二，目标人群是18岁及以上成年人，包括老年人在内；第三，可于2摄氏度至8摄氏度之间稳定保存，易于正常运输和存储，疫苗可及性高。

宇学峰表示，接种一针就可以提供体液免疫和细胞免疫两重保护，让更多人可以尽快获得保护，这对于控制新冠肺炎大流行是十分有价值的。

“中国绝大部分人仍然是易感的，如果不采取严格的措施，输入病例仍然有扩散的可能。所以，需要加强疫苗接种，让更多的人获得免疫力，建立群体免疫屏障。”冯录召说。

“相信大家都有一个共识，新冠病毒会是一个长期和人共存的病毒，关键是怎么样保护人类。”宇学峰说，应该建立尽快接种、尽早接种的观念。

随着产能建设的不断推进和工艺的不断优化，预计今年康希诺生物可将新冠疫苗产能扩充至5亿剂。

这个消息无疑对于全球抗疫也是利好。相关统计显示，截至2月15日，全球已累计采购82亿剂新冠疫苗；有20个国家与中国达成疫苗订购或援助协议，总量超过5亿剂。