林郑月娥：香港将开放更多新冠疫苗预约接种名额

香港特区行政长官林郑月娥27日表示，特区政府将尽快开放更多新冠疫苗预约接种名额，私家诊所将在下周开始为市民接种科兴疫苗。她呼吁香港市民护己护人、齐打疫苗。

林郑月娥当日网上撰文表示，特区政府过去多月一直积极进行疫苗采购、审批及筹备接种工作，参与接种的人士至今感觉良好，她本人甚至未出现针口疼痛，希望市民放心接种。

她说，不论是内地研发生产的科兴疫苗，还是由德国药厂生产的复必泰疫苗，都经过专家评估并由食物及卫生局局长按法例认可在香港紧急使用，市民应以科学态度看待疫苗，不要轻信各式各样有关疫苗的谎言。特区政府已设立机制监察市民接种后的临床反应，并设立保障基金处理可能出现的严重不良反应事件。

自2020年11月下旬开始的香港新一波疫情稍有缓和，但每天仍有本地感染源头不明的确诊病例。林郑月娥强调，现在不是松懈的时候，无论是外防输入还是内防扩散，特区政府仍要严阵以待。

特区政府不断加强新冠病毒检测力度。自2月1日至今，香港已有超过200栋大厦或处所被纳入强制检测范围。在特区政府措施和各界支持下，香港2月每日平均检测量超过7万次，比1月上升七成。

林郑月娥表示，特区政府将继续努力加强病毒检测、竭力追踪确诊病例的密切接触者，务求切断病毒传播链，达到新增病例数“清零”目标，通过广泛接种疫苗让香港走出疫境。