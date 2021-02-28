全球多方呼吁推进公平获得新冠疫苗

联合国安理会26日一致通过一项决议，呼吁帮助受冲突影响或贫困地区公平获得新冠疫苗。对此，世界卫生组织总干事谭德塞当天在日内瓦召开的记者会上表示，他很高兴看到安理会投票支持公平获得新冠疫苗。

“如果无法公平获得疫苗，我们就无法战胜新冠疫情，世界也无法迅速从疫情中恢复，这显而易见。”谭德塞说，“共享新冠疫苗事实上是让生命和生计恢复正常的最好方式，合作符合所有国家的利益。”

目前，全球疫苗分配呈现两极分化。谭德塞2月初曾表示，虽然全球疫苗接种量目前已超过感染人数，但超过四分之三的疫苗接种发生在占全球生产总值近60%的10个国家，而拥有25亿人口的近130个国家甚至仍未接种一剂新冠疫苗。

联合国秘书长古特雷斯近日在联合国安理会关于新冠疫苗分配公开辩论会上说，疫苗公平是人类社会当前面临的最严峻的道德考验，必须保证所有地区所有人能够尽快接种新冠疫苗。

他说，如果允许新冠病毒继续在不发达地区肆虐，病毒将不断变异，可能产生更易传播、更致命、使目前的疫苗和诊断失效的变异病毒。这种情况将延长疫情，发达地区也将再次受冲击，全球经济复苏也将延缓。国际社会团结起来，就能确保疫苗的充足供应、公平分配，建立对疫苗的信心，并战胜新冠病毒。

推进全球公平获得新冠疫苗的重要性逐渐被各国认知。欧盟27国领导人25日举行视频峰会，讨论协调抗疫事宜。会上，欧盟再次表达要帮助中低收入国家获得疫苗。欧盟委员会主席冯德莱恩说，欧盟对世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”的援助已增加一倍，增至10亿欧元。

非洲各国目前都在积极推进新冠疫苗接种，但与发达国家相比获得疫苗并不容易。南非国际关系与合作部长潘多尔2月初在非盟会议上说，一些发达国家利用经济优势囤积大量疫苗，而非洲贫穷国家即使参与了疫苗临床试验，想要获得疫苗却十分不易，这很不公平。

南非总统拉马福萨23日呼吁各国领导人支持世卫组织的“新冠肺炎疫苗实施计划”，以保证全球所有国家都能迅速、公平获得疫苗。

拉马福萨此前在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上表示，要想结束世界范围的疫情大流行，就要扩大疫苗推广方面的合作，以确保所有国家在疫苗获取方面不掉队。约旦国王阿卜杜拉二世也在对话会上呼吁，新冠疫情仍在肆虐，国际社会必须努力将疫苗打造成公共产品，保证其公平有效分发。

阿塞拜疆总统阿利耶夫26日在首都巴库举行的一个新闻发布会上呼吁促进新冠疫苗在各国间公平分配，防止疫苗民族主义。阿塞拜疆订购了中国科兴公司的新冠疫苗，正在快速开展接种工作。

中国一直是促进全球疫苗公平分配的践行者。外交部发言人赵立坚25日说，中国目前已经或正在向53个国家提供新冠疫苗援助，已经和正在向27个国家出口疫苗。中方将继续同各方一道，努力推进疫苗在全球范围内的公平分配。

与此同时，中国积极发挥产业链优势，支持和协助其他国家在华或在当地加工、生产疫苗产品，助力提升全球产能。此外，应世卫组织请求，中国决定向“新冠肺炎疫苗实施计划”先提供1000万剂国产疫苗，用于满足发展中国家的急需。（记者 罗国芳）