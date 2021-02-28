北京市医管中心发布“任务清单”

北京市医管中心系统将着力抓好科技政策落地，在绩效考核中将科技创新指标权重增加到20%，设立专项资金开展科技创新考核奖励。近日，北京市医管中心召开工作会议，部署了2021年重点任务。

2021年，北京市医管中心将着力提升市属医院应对重大传染病救治能力，完善平急结合转换机制和应急预案，坚持疫情常态化防控和日常医疗服务相结合；做好重大疫情物资储备和实验室能力建设工作；强化药品、耗材、试剂进院时的院感防控管理。市医管中心系统将深化研究型医院建设，支持市属医院以临床问题为导向开展临床基础相结合、医学工科相结合的创新研究。

北京市医管中心系统将持续提升医疗质量服务水平，加强学科均衡发展，积极推进日间服务，大力提升四级手术和微创手术占比，提高医疗服务效率；加强急诊质控管理，开展急诊分级就诊，急危重症患者优先救治；畅通脑卒中、心肌梗死等急危重症患者急诊绿色通道；探索医疗服务新模式，加快互联网诊疗服务内涵建设，开展“智慧助老”服务，探索患者精准分流和诊疗环境限流举措；优化住院封闭管理下的患者综合服务，推广远程探视应用；探索多学科护理服务，推出第三批护理工作室；全力做好冬奥会、冬残奥会医疗保障工作；拓展紧密型儿科医联体，落实以回天地区为重点的区域医联体建设，推进中医、康复等医院间医联体建设。

此外，北京市医管中心系统将持续加大对红包、回扣等群众身边腐败和行风问题的专项整治力度，使党建体系更好地引领、融入医院治理体系。（记者 孙乐琪）