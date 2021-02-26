多益网络《神武4》公益助力乡村振兴

体验式乡村漫游综艺《宝藏般的乡村》新一期节目近日走进浙江省开化县，探秘“森林宝藏”。本期节目中，多益网络旗下快乐社交网游《神武4》以“视频邀请函”的形式，邀请“宝藏团”团员和开化县下淤村的艺术家们到广东省阳山县交流做客，公益助力乡村振兴。

在本期节目前，“宝藏团”从古田山国家级自然保护区内的钱江源国家公园出发，在综合行政执法队科研监测中心主任余建平带领下，开始探秘这一片低海拔亚热带常绿阔叶林，探寻开化“树”的秘密。值得一提的是，节目组收到了一份特殊的“视频邀请函”后 ，领略了广东省阳山县的乡村风光，还了解到了阳山县因地制宜，进行了光伏电站建设、在鱼水村也大力扶持种植业，形成了良好的生产销售经济体系，促进了经济增长的情况。

此外，为支持振兴乡村经济，多益网络向当地捐赠了一栋村党群服务中心。“希望未来有机会，下淤村的艺术家们也能来阳山县交流做客，欢迎你们来阳山县。”多益网络携手阳山县向“宝藏团”一行和下淤村的艺术家发出了诚挚邀约。