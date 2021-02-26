太平养老入选南宁市长期护理保险项目

近日，中国太平旗下太平养老广西分公司入选南宁市长期护理保险项目。据悉，这是继云南昆明之后，太平养老服务华南地区广大人民群众的新起点。

据太平养老相关人士介绍，该公司助力推动长期护理保险制度的稳步建立，在南通、苏州、济南等地的业务实践中积累了宝贵经验。2016年起，助力南通市基本照护保险制度建立并积极参与项目经办，与政府合作设计并推动形成了“受理申请——失能评定——服务管理——待遇支付”的系统化经办服务流程和相关制度；2017年，在苏州长护的经办过程中，形成了参保对象全覆盖、待遇享受全覆盖”的制度特色；评估标准自建、全委托和第三方评估的经办特色；居家住院相结合的服务特色，充分满足失能人员个性化需求；2017年，独家经办济南长期护理保险项目，承担从柜面受理、评审复核、费用核实、咨诉处理、市场监管、基金拨付、信息反馈等全流程委托经办服务。此外，在长期护理保险经办过程中，该公司还建设了一套健全的服务体系和一支专业的人才队伍。同时，该公司积极推动各地长期护理保险制度建立实施，有效增强了当地养老产业基础，培育了一批医养康护融合型服务机构，支持了实体经济发展。伴随着养老上下游产业链升级，创造大量就业岗位，实现了部分城市困难家庭脱贫。随着定点护理机构的有效运转，加快了医院床位周转，缓解医疗资源的紧张，减轻当地医保基金的压力，实现多方共赢。