珠澳共建国际化区域医疗中心

2月25日，珠海市人民医院医疗集团分别与澳门镜湖医院、澳门镜湖护理学院签订战略合作协议，并启动专家“互聘”，携手构建国际化区域医疗中心及护理临床实习基地。这是珠澳医疗优势互补、产学研协作取得跨越式发展的重要一步，也是珠海市人民医院医疗集团立足珠海，连接港澳，奋力建设粤港澳大湾区国际化区域医疗中心的一个缩影。

从疫情期间紧急应援澳门卫生局接收血透病人、珠澳医疗团队协力完成同一个手术，到与澳门高校及高层次人才团队开展协作研究、澳门医疗人才到珠海人民医院横琴医院执业……两地以科研合作为重点，以人才交流为桥梁，珠澳医疗健康合作不断走向深度融合。

双聘+多元合作

当日的签约仪式上，珠海市人民医院医疗集团院长陆骊工受聘为澳门镜湖医院顾问，澳门镜湖医院主任医师罗光辉受聘为珠海市人民医院介入诊疗中心特聘专家。记者了解到，除了启动双聘机制，珠海市人医院医疗集团将与澳门镜湖医院建立医科教研多层面合作机制，推动医疗合作创新改革。包括互认临床教学培训基地，探索医疗保健及康养产业、珠澳医护跨境执业的新模式，构建国际化区域医疗中心。

与此同时，珠海市人民医院将作为澳门镜湖护理学院护理学学士学位课程及学位后专科深造课程的临床实习基地，联合培养护理专才、养老专业人才、临床带教老师，推动珠海在职护士报考澳门镜湖护理学院护理硕士班，护理本科生联动招生，共同探讨大湾区珠澳联合养老模式等等。

“早在1994年，珠海市人民医院医疗集团与澳门镜湖医院就在马万祺先生见证下结成友好医院。二十余年来，澳门镜湖医院始终是珠海市人民医院的重要合作伙伴。”澳门镜湖医院院长吴培娟表示，珠海市人民医院医疗集团近年来发展迅猛，尤其在介入医学、精准医学、智慧医疗领域、老年慢病医养都走在了前列。希望未来双方能建立定期互访交流机制，把握机遇，在新时期谋求合作共赢，续写双方友谊新篇章。

两地医生联合开展手术

2020年5月20日，珠海市人民院医疗集团院长、介入医学名医陆骊工教授在横琴医院为澳门肝癌患者陈先生成功做了DSA引导下心脏冠脉造影手术，也是横琴土地上的首台手术。两个月后，澳门银葵医院、澳门科大医院消化科特约医生唐雨红与市人民医消化内科主任陈渝萍联合开展横琴医院首例无痛胃肠镜手术。

2021年1月，珠海市人民医院名誉院长董家鸿院士多次远程会诊并亲赴珠海为澳门患者张先生进行高难度肝胆外科手术治疗。

同月，珠海市人民医院医疗集团横琴医院特聘并签约首批53名澳门医生，标志着珠澳在推进两地执业和医疗合作上又迈出突破性一步。

为珠澳居民看病提供优质服务

为进一步推动粤澳两地中医药交流，该院与澳门中医药学会(AIPPMCM)合作共建“珠澳中医药协作创新基地”，特聘澳门中医药学会具有资质的中医专家在珠海市人民医院本部和横琴分院进行执业注册及开展中医诊疗，推动珠澳中青年中医在粤港澳大湾区的可持续发展交流。以中医科、康复医学科、健康管理中心、全科医学科、营养科为基础成立“治未病中心”，特聘澳门中医药学会会长石崇荣定期出诊。

此前，珠海市人民医院医疗集团还引进了澳门大学陈国凯教授的肿瘤学研究团队，落地了粤港澳大湾区心脏研究院基地医院，成为珠海唯一入选“粤港澳大湾区影像技术联盟”的单位。

“《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出，要密切医疗卫生合作，塑造健康湾区。这一要求也将澳门与珠海紧密联结成为‘健康命运共同体’。”珠海市人民院医疗集团院长陆骊工介绍说，未来医疗集团将脚踏实地落实市委市政府提出的加快推动横琴粤澳深度合作区建设部署，以横琴医院为主平台，在珠澳民生融合上加快发力，为珠澳居民看病就医提供高端、优质、特色的医疗健康服务，积极推动珠海和澳门在横琴合作建设集养老、居住、教育、医疗等功能于一体的综合民生项目，以及澳门医疗体系及社会保险直接适用并延伸覆盖至该项目等发展规划项目，构建宜居宜业宜游优质生活圈。并进一步畅通珠澳医学人才培养交流合作渠道，打造高端医疗人才发展“生态圈”。（全媒体记者 陈治家）