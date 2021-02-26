快递小哥想离职小区居民炸了锅：他送的快递带着温度

一名普通的快递员想要离职，却在小区居民中产生巨大反响：大家建立起微信群表达不舍之情；授予他社区荣誉居民称号；为他专门注册抖音账号……这名快递员何以收获小区300多个家庭的喜爱和尊重？面对记者的采访，居民们涌过来，你一言我一语地说起来，这名快递员背后的故事也由此倾泻而出——

2月23日，早晨6点10分。

北京的初春乍暖还寒，零下4摄氏度，飘起了雪花。

王冠军和他的同事们已经来到京东快递金域国际营业部开始卸车分拣。

王冠军是一名来自山东聊城的农民工，负责北京市昌平区回龙观街道金域国际社区的京东快递业务。

“您不冷吗？”看着他徒手拿东西，记者忍不住问道，自己的手藏在羽绒服里都感觉冷得不行。

“还行，因为干着活。”他边回答边从快递车里取出一块约2平方米大的红色油布铺在快递车旁边，把包裹堆放在上面。

“避免弄脏了。”看见记者脸上的疑惑，他解释说。

8点53分，在2个多小时的分拣、登记、整理过后，记者和他一同前往金域国际社区。

“他是最棒的快递员，没有之一”

刚进小区，就有一位大爷激动地说：“冠军你回来啦，回来好、回来好、回来好，我们大家可舍不得你呀！”这位被王冠军称为刘叔的大爷连说了三个“回来好”。

虽然戴着口罩，但他们彼此马上认出了对方。

每年春节前夕，是公司业务相对繁忙的时候。今年因为有一些个人事情要处理，加上母亲60大寿，王冠军想要提早返乡，但考虑到因为疫情，国家鼓励就地过年，不想让公司为难的王冠军，提出了离职申请。

冠军要走的消息传到小区，让小区炸开了锅。大家按捺不住对他的不舍之情，迅速建立了一个“感谢冠军”的微信群，里面有对他“人”的肯定，对他“工作”的肯定，通过这种方式感谢他这么多年对大伙儿的付出。

“冠军你是最棒的快递员，没有之一。”

“是太累了吗？我们要不少买点？或者轻的东西我们东门自取？没办法继续干吗？”

“以后找工作，可以离我们小区近一点吗？”

……

在舍不得他离职的背后，一个个故事倾泻而出——

“他知道你等快递的心情，通宵分拣保证时效；他知道大家喜欢拼单，每一个拼单都及时提醒；他知道家中有小娃，从来都是轻轻敲门提醒。”

“碰到类似‘618’、‘双十一’等购物节的时候，小区里的快递数量会激增，有时理货、送货就会特别晚，为了不影响大家休息，很多居民都收到过冠军晚上12点多放在家门口的快递。”

“在2020年疫情形势较严重的时期，快递不允许进小区，居民去拿快递的时候，王冠军经常说：你们别离我太近，我接触的人多，风险大。那时无论风里雨里，他都会默默地在小区门口等候大家。”

……

得知他要辞职那天，有小区居民在上班，看到消息后说：“不行，我要哭了，我这个会开不下去了，今天还开什么会啊，不开了！”

“他送的不仅仅是快递，更是温暖”

“其实，我们没想到能成功挽留他，可奇迹真的发生了！”在小区6号楼，《工人日报》记者见到了组建 “感谢冠军”微信群的林女士。

“当时组建微信群，就是想给小区的居民们留个纪念。”她说。

在她看来，王冠军5年多送了29万多单快递，以一己之力带动了一个小区对京东的忠诚度，收获了300多个家庭的尊重，他送的不仅仅是快递，更是温暖。

后来，群里的一位郭女士，把群里“海量”的留言整理出一个帖子，发在社区的公众号上。

帖子是这样开头的：今日立春(2月3日记者注)，小编想把版面留给一个特别的人。这两天，一位京东快递小哥的离职让小区群里炸开了锅，这位小哥的名字叫“王冠军”，他的名字在这个小区里家喻户晓，上至耄耋老人，下至垂髫小儿。在大家的心目中，王冠军就等同于京东的快递服务品质……

没想到，帖子几天之内阅读量达到近万，跟帖也有好几百——

“我发快递比较多，但因为这位小哥的原因我从来只发京东快递，一个字，特靠谱，快递给他我超级放心。”

“冠军在要走的前一天晚上12点之后还在送货，我们家就是第二天早上才在门口发现的，光这个细节就让人很感动。”

甚至有跟帖回复说，“冠军走了会影响小区房价，把这么平凡的岗位做得如此出色，真是太了不起了。”

“为他注册抖音账号，而且是唯一主角”

谁能想到，一个普普通通的快递员想要离职，却在小区的业主中产生这么大反响？

这些也引起京东的高度重视，在与王冠军充分沟通后，刚刚过完春节，他就迅速回到了原来的工作岗位。

2月19日，小区居民给“归来”的王冠军举行了一场别开生面的欢迎仪式，授予他“金域国际社区荣誉居民”称号。

采访中，住在该小区的居民安女士得知记者是来采访的，主动加记者的微信，目的是要分享一个抖音小视频给记者。

记者打开视频看到，天空飘着大雪，一位穿着红色工作服的快递员，给快递盖上了毯子，还一遍遍地擦拭快递包装。

安女士说，去年年底突然天降大雪，她从家里的窗户看到，守候在街边的王冠军给快递盖上了毯子，这一幕让她深受感动，于是用镜头记录了下来。他那么小心翼翼地保护着这些快递包裹，细微之处无不彰显尽心尽职，真的太感人了。

“我不会用抖音，但为了让更多的人看到这一幕，我为此注册申请了账号，只为发这一条视频，目的就是让他成为我抖音账号里的唯一主角。”说着，她的眼睛有些湿润了。

“王冠军把工作做到了极致，把人品融入了每个细节。这些年网购的东西五花八门，几乎天天收快递，可我只记住了他——王冠军。”

“我觉得最重要的是，王冠军把工作当成自己的事儿，给了大家一种特殊的感觉，所以大家也把他当成自己人，就是这种感觉让人不由自主觉得亲切。”

“所有的快递由他派送我们就觉得特别踏实，知道丢不了，知道放在哪里，这是一个有温度的快递员，真的！”

听说记者是来采访王冠军的，楼道里一下子就涌出了好多人，大家你一言我一语地说开了。

“王冠军有责任心、有爱心，从来都是笑眯眯的，做的事情虽小，可让人很感动。”“第一次到我家送快递，看到门口的垃圾，就跟我说‘阿姨，垃圾帮您带下楼扔了’，这小伙儿太热心了！”“我儿媳妇买东西多，但不管买多少，冠军从来都是挨家挨户送，实在！”“行行出状元，行行出‘冠军’！我真的拿冠军当自己孩子一样。”

据了解，王冠军是2016年开始在这个小区工作的，由于勤勤恳恳，每次送货的时候总是精神饱满，笑脸盈盈，耐心十足，很快就在小区“家喻户晓”。

2017年的时候，小区的居民集体给他颁了一个奖——“小区最具人气快递小哥”，有心的居民还拍了照片保留至今。在大家心中，王冠军就如同亲人般的存在。