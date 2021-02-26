今天中重度污染 周末将迎雨夹雪

牛年以来最大规模雨雪即将上线，周末北京雨夹雪。据了解，最近两日，本市天气晴好，昨日最高气温升至10℃左右。据市气象台预报，本市今日白天晴转多云，北转南风2~3级，最高气温11℃。但升温趋势到明日夜间将会停止。27日夜间至28日，将会有一次全市性雨雪天气过程“上线”，或多是雨夹雪状态。

据预报，牛年首场强冷空气率先影响新疆一带，之后冷空气影响范围扩大，从27日起，中东部地区将出现一次大范围雨雪降温过程。简单来说，受东移高空槽及冷空气影响，27日夜间到28日北京市将有一次雨雪天气过程。开始时间为27日夜间先影响西部及山区。主要影响时段将在28日全天。大部分地区以雨夹雪为主，山区可能出现飘雪，同时本轮天气过程将在28日后半夜结束。

此外，北京青年报记者从市生态环境监测中心获悉，今天白天，本市预计空气质量处于2级良。到了下午至夜间，高空转为平直偏西气流，中层升温3℃，地面受高压后部影响，相对湿度较大，接近80%，扩散条件较为不利。由于元宵节前半夜本市及区域烟花爆竹燃放仍较集中，扩散条件不利而风场利于污染汇聚，预计元宵节前半夜本市PM2.5浓度将迅速上升，预计夜间本市PM2.5总体为4级中度污染，峰值浓度可达到4~5级中重度污染。（记者 解丽 王斌）