中央援建的北大屿山医院香港感染控制中心正式启用

本报香港2月25日电 （记者冯学知）中央援建的北大屿山医院香港感染控制中心启用仪式25日在香港举行，医院将于26日正式启用首批48张隔离病床。

北大屿山医院香港感染控制中心坐落于香港亚洲博览馆西侧，是中央援港抗疫三大项目中的最后一项。医院占地面积约3万平方米，6栋双层病房大楼为明黄和草绿色，病房大楼旁的医疗中心以浅灰和米白为底色。

“我1月20日出席项目竣工仪式，短短一个月就见证医院正式启用，感谢中央政府支持特区政府、关怀香港市民。”香港特区行政长官林郑月娥在启用仪式上致辞时说。

“中央政府全力支持香港抗疫，永远是香港的强大后盾。香港中联办将和特区政府、香港市民一起，把防控疫情作为头等大事，团结一致，战胜疫情。”香港中联办副主任仇鸿说。

《 人民日报 》（ 2021年02月26日 04 版）