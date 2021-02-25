湖北长江医药集团：党史学习深入到非公企业每一个员工

2月24日，“学党史，献礼建党百年”全员动员会在湖北长江医药集团公安、荆州、郧阳等各产业园区分片区举行。在车间，在仓库，在项目建设工地，在中药材种植基地的田间地头，长江医药7个党支部书记和所辖区域的党员、一线工人在一起，结合各自的工作情况，分享了当天上午党史集中学习的体会。48名集团党员、骨干代表在公安产业园区进行党史集中学习。长江医药精彩纷呈的学党史系列活动，拉开了序幕。集团党委特邀中共公安县委党校讲师讲党史，为党员们送上了一份“精神大餐”。专题学习会上，党员们温誓词、看视频、听讲座、唱红歌、对党说说心里话。

被国家市场监管总局确定为全国党建引领创新发展典型企业的湖北长江医药集团，其党委辖7个党支部，有党员108人。2020年，集团先后被授予“荆州市疫情防控工作先进基层党组织”“2018-2019年度全省党建工作示范单位”。2021年，长江医药集团党委将举行党史知识竞赛、参观红色教育基地、参与社会公益、助力乡村振兴等系列主题党日活动，深入开展党史学习教育，以高质量党建引领企业高质量发展，为百姓健康护航。