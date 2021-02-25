北方古法元宵：承载千年乡土记忆

走进山西太原晋源区长巷村，远远就看到排着长队买元宵的人，空气里弥漫着元宵的香味儿。

元宵节将至，这个传承已有两千多年的传统节日，不仅盛行于海峡两岸，就是在海外华侨华人的聚居区也年年欢庆不衰。

今年70岁的晋祠桂花元宵传承人韩福元一大早就在自家作坊里“滚”元宵，韩福元家已有五代人传承着这项千年的制作技艺。

在太原市晋源区，当地流传着一句民谣——“大米芯芯藕瓜瓜，元宵蛋蛋女娃娃”。其中，名列晋祠四宝之一的“元宵蛋蛋”就是晋祠桂花元宵。

韩福元介绍，晋祠桂花元宵起源于汉代，距今已有两千余年的历史，凭借得天独厚的晋祠大米种植条件和对传统制作工艺的坚守，晋祠桂花元宵传承至今，被誉为中华元宵的鼻祖和北方元宵的代表。

“一泡、二淘、三晾、磨米、炒作、做馅、滚制……”提到晋祠桂花元宵的制作，韩福元说，一颗地道的桂花元宵，要经过十几道工序。

在韩福元家的磨坊内，三台3米多高的自动石碾机一遍遍碾压着晾晒好的江米，经过筛子筛选，较细的米粉筛入布袋，而粗颗粒又将被重新投放到磨盘上再次碾压，在提升碾米效率的同时，碾米用的还是石磨，依然保持古法制作。

谈到制作晋祠桂花元宵的关键时，韩福元介绍，炒制馅料是最重要的一步，将核桃、芝麻、花生翻炒去皮后，再把糖稀加热化开加入白糖、冰糖、纯天然玫瑰花酱和桂花酱翻炒，待炒至褐色放入木制的模子用擀面杖压实擀平，晾到一定程度切块。

韩福元说，从炒到晾，考验的是师傅们的技术，炒得浅了味不香，炒得过了也不行；“晾得太干一切就碎，晾不够时间切不成型，而滚制元宵则需要“六蘸六滚”。

“不少老太原人要的就是这一口‘老味道’，有的人早已定居南方，仍对晋祠桂花元宵念念不忘。每年都有老顾客托人或者通过快递来买元宵。”韩福元表示，料好、馅儿足，口味自然不会差。

2017年，韩福元与晋源区制作桂花元宵的同仁协商成立了“太原市晋源区晋祠桂花元宵研究会”，被选为会长。2018年，他制作晋祠桂花元宵的工艺入选太原市非物质文化遗产名录。

韩福元志在把这一独具特色的饮食文化传承下去，其子韩伟也继承了父亲的衣钵。如今，晋祠桂花元宵的制作和销售等都由韩伟来负责打理。

“传承千年古法技艺，坚守传统味道的同时也要创新。”韩伟告诉记者，以往只在线下超市进行销售，今年正式开通线上销售渠道，并在抖音、快手等平台进行推广，晋祠桂花元宵也热销全国，今年已销售万余份。(杨杰英 杨润德）