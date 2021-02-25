继续升温！今日北京最高温10℃左右 27日夜间或将有雨雪“上线”

今天（2月25日），北京最高气温将会有所回升，预计升至10℃左右；未来两天，北京仍将以多云到晴为主，27日夜间至28日，将会有一次全市性雨雪天气过程“上线”，提醒市民多关注临近预报。

乍暖还寒时节，气温起伏较大。监测显示，昨天白天，北京南郊观象台最高气温为5.5℃，出现在16时，较前一日的3.1℃有所回升。今早6时20分，南郊观象台气温为-2.4℃，天气寒冷，早晨外出的市民需注意添加衣物。

根据北京市气象台今早发布的最新预报，今天白天，北京多云转晴，北转南风2、3级，最高气温10℃；夜间晴，南转北风1、2级，最低气温-3℃。

此外，未来两天，北京将以多云到晴为主，气温逐渐回升，比较适宜进行户外活动和开窗通风，但是早晚时依旧寒冷，提醒市民需及时调整着装，谨防感冒；预计27日夜间至28日，北京将会有一次雨雪天气过程，届时请市民多关注临近预报。