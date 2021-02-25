中国疫苗，助力全球抗疫的“春雨”

最近一段时间，中国新冠病毒疫苗在海外火了。从亚洲到欧洲，从非洲到拉美，承载着希望的中国疫苗星夜兼程，跨越山海，抵达全球多个国家，为全球协同抗疫带来信心和力量。不少人感叹，中国疫苗犹如助力全球抗疫的“春雨”，无声润泽世界。

23日，中国援助埃及的首批新冠疫苗运抵开罗。在此之前，中国疫苗已经抵达赤道几内亚、津巴布韦等非洲国家。中国政府承诺，未来将向更多非洲国家援助疫苗。而在地球另一端，从智利到巴西，从秘鲁到哥伦比亚，多个拉美国家已批准紧急使用中国新冠疫苗，一些国家已开始大规模接种中国疫苗。

眼下，全球抗疫形势依然严峻，而疫苗是应对疫情的有力武器。中国作为最早承诺将疫苗作为全球公共产品的国家，一直在不折不扣履行诺言。中国克服自身困难，正在向50多个有需求的国家提供疫苗无偿援助，也在向20多个愿意购买中国疫苗的国家出口疫苗，其中绝大多数是发展中国家。

不少外国领导人公开接种中国疫苗，对中国疫苗安全性和有效性投下信任票。津巴布韦总统姆南加古瓦说，中国疫苗犹如“隧道尽头的光芒”。78岁的赤道几内亚总统奥比昂说，中国疫苗“挽救了非洲人民的生命”。美国《纽约时报》也在报道中说，中国疫苗有望成为“发展中国家的生命线”。

中国疫苗为什么受欢迎？因为它让人用得上、用得起、用得放心。中国疫苗的安全性和有效性指标均超过世界卫生组织规定的上市标准，可以在大范围人群中形成有效保护；中国疫苗储运方便，仅需2至8摄氏度的环境，大幅降低储运成本；中国在疫苗研发、生产、分配上采取开放合作态度，有助提升发展中国家的疫苗生产能力。

目前，全球疫苗分配呈现严重两极分化。一项国际非营利组织的研究显示，全球仍有130多个国家未能获取新冠疫苗，而美国、英国、澳大利亚等发达国家订购的新冠疫苗数量已经超过30亿剂，比实际所需多出10亿剂。这些国家富余出来的疫苗足够给整个非洲大陆的成年人口接种。联合国秘书长古特雷斯说，这种极少数国家掌控全球多数疫苗供应的情况“极不公平”，实现“疫苗平等”是国际社会目前面临的“最大的道义考验”。

计利当计天下利。在疫苗分配领域加大对发展中国家的支持，重视脆弱人群需求，符合人道主义精神，也是早日战胜疫情的必要之举。

从尽己所能向发展中国家提供疫苗援助，到全力推进国际抗疫合作，从携手各国共建“健康丝绸之路”，到打造人类卫生健康共同体，中国一直在行动，展现出一个大国应有的担当。在这个疫情肆虐的危急时刻，各国唯有团结互助，携手共进，才能终结病毒大流行的寒冬，拥抱温暖春光。

新华社记者 韩梁

（新华社北京2月24日电）