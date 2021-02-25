开罗机场拉起横幅：“来了！中国疫苗”

中国援助埃及的首批新冠疫苗23日凌晨运抵开罗，援助阿盟秘书处的新冠疫苗也同机抵达

“来了！中国疫苗”——当地时间23日凌晨，埃及开罗国际机场拉起一条横幅，在“中国援助”字样两侧分别用中文和阿文印着这样一句话。

中国援助埃及的首批新冠疫苗运抵机场，援助阿盟秘书处的新冠疫苗也同机抵达。机场一下子忙碌起来，工作人员小心翼翼将疫苗从机舱转移至专门运输疫苗的冷链卡车上。

中国驻埃及大使廖力强与埃及卫生部副部长瓦埃勒·萨伊在开罗国际机场共同举行疫苗交接仪式。

廖力强表示，中国援埃疫苗顺利交接是落实两国元首对中埃抗疫合作重要共识的有力举措，是中阿、中埃共建卫生健康共同体的生动诠释，是双方朝着新时代构建命运共同体迈出的又一坚实步伐。

他表示，援助疫苗是落实中方关于把疫苗作为全球公共产品重要宣示的实际行动。中方愿继续为埃方提供力所能及的支持和帮助，希望埃及早日战胜疫情，全面恢复经济社会生活正常秩序。

萨伊代表埃及政府和人民对中方援助疫苗的慷慨之举表示衷心感谢。他表示，中国新冠疫苗在埃及的接受度和认可度都非常高，埃及批准在埃紧急使用中国国药新冠疫苗后，很多埃及民众都愿意接种，埃方对中国疫苗充满信心。

在当天举行的新闻发布会上，埃及卫生与人口部部长哈拉·扎耶德说，新冠疫情冲击各国医疗系统，在这种危机时刻，埃及得到中国的慷慨帮助，感谢中国政府和人民的这份情谊。中国抗击新冠疫情的经验独一无二，中国政府能在世界人口最多的国家里控制住疫情发展，充分展现了其执政能力。

外交部发言人汪文斌22日说，截至2月21日，中方已向非洲的赤道几内亚、津巴布韦援助疫苗，下一步将向19个有需要的非洲国家提供疫苗援助，未来还将向更多非洲国家援助疫苗。中方开展疫苗国际合作，目标是使疫苗成为全球公共产品。中方将继续在力所能及的范围内、根据非方需求向其提供支持与帮助，携手共同战胜疫情。

文并图/新华社