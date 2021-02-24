“留汉流汗，真好！”

2月23日，长江日报记者从武汉市体育局获悉，春节期间，武汉首次推出14家市区两级体育场馆全面免费对外开放，共免费接待健身市民3.1万多人次，为留汉过年的人们提供了一种新的过年方式。“今年倡导‘全民健身过大年，春节不打烊’的健身氛围非常浓，让年味多了一种别样的温馨。这个春节留汉流汗，真好。”大年初六，留在武汉过年的黄冈人吴有梁说。

农历大年初六，阳光明媚，长江日报记者兵分多路，分别探访了武汉全民健身中心、武汉体育馆、合作路体育馆、武泰闸体育场等多所运动场所，所到之处都是热火朝天的健身场景。在合作路体育馆，前去打羽毛球的人群一波接一波。场馆负责人邹彬介绍，场馆每天从上午7时30分至晚上9时向市民免费开放，所有市民通过电话预约，轮流进场，每片场地人流不超过10人。“除大年三十外，每天的预约电话都接不过来，基本上供不应求，每天的人流量在二三百人次之间，整个春节期间来打球的人群达到了1500人次。”

在武昌区武泰闸体育场，改造一新的田径场、篮球场、网球场、羽毛球场、乒乓球馆，到处都有健身的人群。场馆负责人范磊介绍，春节期间，场馆比市体育局要求的开放时间提前了3个小时，从早上6时至晚上9时，“大家按照预约、错峰的方式进场，扫健康码、测体温，自觉登记，每天的人流量达到了240多人次，为附近的市民和留汉过年的人群提供了新的过年方式”。

据了解，这是武汉市首次推行市区两级公共体育场馆春节期间全面免费开放。往年春节，春节长假的前3天体育场馆休馆。今年春节，在遵守防疫要求的前提下，武汉市公共体育场馆长假期间日均开放时长增加约3小时，7天时间内，共免费接待健身市民3.1万多人次。

市体育局相关负责人表示，2021年春节，公共体育场馆全免费开放的工作开展难度大、任务重。各公共场馆以公益优先，提供优惠多多、诚意满满的健身服务，赢得了健身市民的点赞，开放期间“零投诉”，群众反响好、参与度高、支持力度大。“免费开放工作将就地过年举措落实到位，让在外打拼的人们感受到城市的暖意，让市民感受到与往年不一样的年味。”每天都去合作路体育馆打羽毛球健身的市民刘克进说。（朱文秀 高崇成 张琳）