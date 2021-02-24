为扶贫攻坚筑就“健康之基”

健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。“共建共享、全民健康”是建设健康中国的战略主题。党的十八大以来，我国作出了打赢脱贫攻坚战的决定。健康扶贫是打赢脱贫攻坚战的关键举措。经过8年持续奋斗，我国贫困人口基本医疗有保障全面实现，累计近1000万因病致贫返贫贫困户成功摆脱了贫困。

累计分类救治贫困患者1900余万人

多年来，因病致贫、因病返贫一直是导致农村人口贫困的主要原因之一。国家卫健委提供的数据显示，截至2015年年底，因病致贫、因病返贫的贫困人口占整个贫困人口的44.1%，涉及近2000万人，其中患有大病和慢病的有734万人。

“三区三州”等深度贫困地区是脱贫攻坚的难中之难。其中，西藏自治区是唯一一个省级集中连片特困地区。在短短5年间，西藏医疗服务水平实现了跨越式发展。

为了加强重大疾病综合防控，我国还成立了国家级专家组，为贫困地区地方病患者抢救性治疗提供技术保障。“数据显示，我国对贫困患者实行‘及时发现、精准救治、有效保障、动态监测’全过程管理，累计分类救治1900多万人。”国家卫健委副主任李斌在2020年11月召开的国新办发布会上介绍。

对于深度贫困地区，国家卫健委扶贫办主任、财务司司长何锦国介绍，国家卫健委安排中央转移支付、卫生健康项目资金在分配时将“三区三州”作为特殊分配因素进行测算，在下达时将深度贫困地区单独列市。2018年以来，累计安排“三区三州”所在省份中央预算内投资240.6亿元，支持了1126个县级以上医疗卫生机构的建设项目。

贫困人口参保率稳定在99.9%以上

近年来，聚焦贫困人口基本医疗有保障的任务目标，国家医保局、卫健委、扶贫办等部门建成了世界上规模最大的基本医疗保障网，发挥了最大范围的防贫减贫作用。

据国家医保局副局长陈金甫介绍，2018年以来，医保扶贫政策累计惠及贫困人口4.8亿人次，帮助减轻医疗负担近3300亿元，助力近1000万户因病致贫群众精准脱贫。

陈金甫介绍，通过定额和全额资助，同时与有关部门进行信息共享，动态调整参保人员，将贫困人口尽可能“一个不落”纳入制度保障，最大限度减轻其疾病负担。目前，贫困人口的参保率稳定在99.9%以上。

为了减轻贫困人口的看病负担，我国通过居民基本医疗保险制度，解决贫困人口的基本保障问题，实际报销比例基本达到60%。在此基础上，推进居民高血压、糖尿病的门诊用药保障机制，同时实行大病保险倾斜，对贫困人口降低起付线、提高报销比例，逐步取消封顶线，还实施了托底的医疗救助保障。

数据显示，通过上述三重保障，贫困人口比一般人口报销比例提高约10%，住院总体报销比例可达80%。

国家医保局提供的资料显示，2020年，居民医保人均财政补助标准超550元，较2012年增加了310元。中央财政下达医疗救助的补助资金达275亿元，90%投向中西部地区。“自2018年起，中央财政连续3年累计投入120亿元，有力地解决了深度贫困地区贫困人口的医疗保障问题。”陈金甫介绍说。

贫困地区县医院收治病种中位数达到全国县级医院整体水平的90%

如何让贫困人口有放心的医生看病？李斌表示，近年来，我国大力改善贫困地区医疗卫生机构设施条件，进一步提升了县域医疗卫生服务能力，贫困人口看病难问题得到有效解决。

党的十八大以来，中央财政累计投入资金1.4万亿元，大力支持扶贫任务重的25个省份卫生健康事业发展，同口径年均增长11.6%，累计安排1700多亿元支持贫困地区所在省份的15万个医疗卫生机构项目建设。

医疗人才是提高贫困地区医疗水平的基础。面对一些贫困地区“招不来、引不进、留不住、考不上”的难题，李斌介绍，各地全面实施全科医生特岗计划，累计为贫困地区招聘了3000名全科医生；实施农村订单定向医学生免费培养项目，累计为贫困地区培养了5.6万余名本科定向医学生。适当放宽贫困地区县乡村三级医疗卫生机构公开招聘人才的年龄、学历等条件。

同时，我国推动优质医疗资源向贫困地区下沉。据统计，1007家城市三级医院累计选派医务人员超8万人次，对口帮扶832个贫困县的1172家县级医院。此外，远程医疗覆盖832个贫困县并向乡镇卫生院逐步延伸。

“当前，贫困地区县医院收治病种中位数已达到全国县级医院整体水平的90%。”李斌说。

“这是新生活、新奋斗的起点，我们将加快健全重特大医疗疾病保险和救助制度，探索建立防范化解因病致贫返贫的长效机制，让发展成果更好地惠及广大人民群众。”陈金甫表示。（记者 金振娅）