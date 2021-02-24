“优秀护士”朱琳:只要健康活着干啥都有希望

“我的工作没有什么特别的，就是每天交班、打针、发药、换药，日复一日重复着一样的工作。”来自商丘市中医院心病一科主管护师朱琳说，自己上班已经八年了，早已习惯了这样的工作状态，虽然很忙但是很开心。

据朱琳介绍，她小时候最怕打针，觉得当护士给别人打针太恐怖了，长大就想当警察抓小偷。等到考大学时，朱琳父母觉得女孩子当名护士挺好的，就为她选择了护士这个专业。但是等到大学毕业后，朱琳才发现自己真的很爱护士这份工作。

2020年11月30日，朱琳被商丘市总工会、商丘市卫生健康委员会评为商丘市“优秀护士”称号。“惊讶的同时也挺有成就感的。”朱琳听说自己被评上“优秀护士”后对记者说，平时身边同事工作得都非常好，甚至有比她更优秀的，自己能被评上“优秀护士”真的很感谢同事们的照顾和认可。

朱琳说，入行八年，自己一直在成长，记得刚上班时，也因为和病人家属发生矛盾而偷偷掉眼泪，但现在，她已经成长为能代表河南去武汉支援的一名护士。

“在武汉，当时重症室有一个昏迷的男病人，呼吸机、尿管、胃管……几乎所有的治疗机器都在他身上运转，为了让他有活下去的希望，我们每天用病房里的专用手机让他和孩子、爱人通话；直到今年一月份，突然从电视上看到了那个病人已经像正常人一样回归了家庭，生活也能自理。”据朱琳介绍，十个月的时间，病人从奄奄一息到身体完全康复，让她不仅感受到了医学的伟大，还让她感受到自己作为一名护士的价值所在。

“只要健康活着，干啥都有希望。”这是朱琳从武汉回来后最大的感受，她还说道，当一名护士让她获得了太多的成就感和满足感。（陈海峰）