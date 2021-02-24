河南商丘全力抓好节后疫情防控 保障企业复工复产

为确保春节过后复产复工期间安全生产形势稳定，2月20日，商丘市睢阳区古宋街道办事处在全力以赴做好疫情防控的同时，结合辖区企业陆续复工的形势，一手抓疫情防控、一手抓复工复产，为企业复工按下“加速键”。

古宋街道办事处领导班子成员与相关站所严格落实企业联系制度，深入企业检查指导，帮助企业解决实际困难，同时按照属地责任开展企业走访和人员排查，严格落实防控措施，督促企业做好复工复产各项工作，对企业复工复产疫情防控备案表、员工信息摸排表、疫情防控信息登记表、疫情防控应急预案等档案资料进行检查。

对于已复工企业，该办事处要求其进一步加强生产车间和生活区的疫情防控工作，加大对省外返岗员工的管理力度，确保生产高效有序进行。未复工企业要做好各项复工复产准备工作。根据上岗人员规模，古宋街道办事处将全面核查企业是否备齐足够的消毒剂、75%浓度酒精、体温计、口罩等消毒防护用品，确保上岗人员日常防护所需物资到位。

另外，要求企业建立疫情防控管理台账，严格执行进出人员体温检测和信息登记、分餐制、公共区域定时消杀通风、日常登记等举措。目前已签订企业复工复产疫情防控承诺书16份，发放企业开工疫情防控须知单页500余份，收集企业员工健康体温检测表300余份。“接下来，我们将继续加强督导、精准调度，制定严密细致的措施，确保企业复工复产后各个重点环节的防疫工作落实落细，做到疫情防控和复工复产‘两不误’。”商丘市睢阳区古宋街道办事处党工委书记李传奇表示。（陈海峰）