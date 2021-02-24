确保公平获得新冠疫苗至关重要

持续提升新冠疫苗产能是解决疫苗分配不公的治本之策。但没有一家药厂、一个国家能够凭一己之力满足全球的疫苗需求。为此，中国积极发挥产业链优势，助力提升全球产能。中国开展疫苗国际合作的初心，是让新冠疫苗真正成为“人民的疫苗”，成为各国人民用得上、用得起的公共产品。

无论是从道德角度看，还是于经济利益计，促进全球范围内疫苗公平合理分配至关重要。

“当前疫苗分配严重不平等且不公正。”联合国秘书长古特雷斯近日发出警告，在所有已接种的疫苗中，有75%集中在10个国家，同时仍有130多个国家尚未获得任何一剂疫苗。世贸组织新任总干事奥孔乔—伊韦阿拉则明确表示，“疫苗民族主义”将阻碍全球经济复苏，如果贫穷国家不能迅速为民众接种疫苗，全球经济产出将面临9万亿美元的潜在损失。

面对种种“疫苗赤字”问题，中国坚持正确义利观，以人民为中心加强疫苗国际合作，再次展现了负责任大国的担当。中国领导人多次向全世界庄重宣示，中国疫苗将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。言必信、行必果。从亚马孙到撒哈拉，从多瑙河到巴厘岛，中国以实际行动促进疫苗公平合理分配，持续提高疫苗供应能力，助力全球特别是发展中国家抗击疫情。

中国2月3日决定向“新冠疫苗实施计划”（COVAX）提供首批1000万剂疫苗，主要用于发展中国家急需。与此同时，中国已向53个提出要求的发展中国家提供疫苗援助，已经和正在向22个国家出口疫苗。春节期间，中国对外提供和援助疫苗的脚步也没有停歇，向土耳其、秘鲁、塞内加尔等7国交付了疫苗。

中国及时对外提供新冠疫苗的种种行动，赢得国际社会交口称赞。已有至少8位外国国家元首或政府首脑公开接种了中国疫苗，为中国疫苗安全性和有效性投下信任票。

需要看到的是，持续提升新冠疫苗产能是解决疫苗分配不公的治本之策。但没有一家药厂、一个国家能够凭一己之力满足全球的疫苗需求。为此，中国积极发挥产业链优势，支持和协助其他国家在当地加工、生产疫苗产品，助力提升全球产能。今年晚些时候，阿联酋将从中国国药集团获得疫苗生产许可，成为中东第一个生产疫苗的国家，在满足本国疫苗需求的同时供应全球。

中国开展疫苗国际合作的初心，不是谋求任何地缘政治目标、不是盘算获取任何经济利益，也从不附加任何政治条件，而是让新冠疫苗真正成为“人民的疫苗”，成为各国人民用得上、用得起的公共产品。中国将继续同有关国家以不同方式开展疫苗合作，共同努力破解“疫苗赤字”，推动构建人类卫生健康共同体，夺取全球抗击疫情的最终胜利。