日本三地要求提前解除防疫紧急状态

新华社电 日本关西地区大阪府、京都府和兵库县23日请求中央政府本周末解除三地新冠疫情紧急状态，比原定“解禁”日期3月7日提前。

大阪府、京都府和兵库县知事共同向经济再生担当大臣西村康稔请求提前“解禁”，理由是三地新冠病毒传染速度放缓且可供新冠病人使用的病床数量增加。

西村主管日本防疫工作。京都府知事西胁隆俊先前说，即便紧急状态解除，京都府也会继续要求餐馆缩短营业时间，避免疫情反弹。大阪府知事吉村洋文表示，打算分阶段放宽对营业时间的限制。

不过，西村19日与吉村、西胁和兵库县知事井户敏三讨论此事后，对提前解禁没有表露积极态度。

东京及周边3个县1月7日宣布进入新一轮紧急状态，为期1个月。在当地官员请求下，1月13日，大阪府、京都府和兵库县等7地被纳入紧急状态实施范围。除栃木县到期解除外，东京都、大阪府等其余10个都府县的紧急状态后来延长到3月7日。

防疫紧急状态下，日本政府要求民众避免不必要外出，餐馆提早关门。