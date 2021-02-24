福奇：美国人可能仍需佩戴口罩到2022年

美国约翰斯·霍普金斯大学22日最新统计数据显示，美国累计新冠确诊病例超过2818万例，累计死亡病例超过50万例。两项数据都高居全球之首。

美国《纽约时报》报道说，美国新冠死亡人数超过了在一战、二战及越南战争的战场上死亡的美国人总和。“每位逝者身后都留下难以数清的哀悼者，这种痛失至亲的连锁反应席卷了许多城市、乡镇。”

美新增确诊病例数

连续5周大幅下降

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇表示，50万人因新冠而死“真的很可怕，这是划时代的”，这将被载入史册。“有如此之多的美国人因呼吸道感染而丧生，并且我们仍在经历这一切，实在是太糟糕了。几十年以后，当人们谈到美国历史时，一定会提起这个可怕的里程碑。”

福奇在CNN上承认，尽管已经推出疫苗，美国人可能仍需佩戴口罩一直到2022年。他说：“当它（传播）大大降低，人口中绝大多数人都接种了疫苗时，我才可以说：‘我们需要中止戴口罩’。”

美国官方于去年1月21日报告首例新冠确诊病例，2月29日报告首例新冠死亡病例。一年多来，美国疫情经历了多个“激增潮”，疫情核心指标多次刷新世界纪录，令公共卫生专家及公众深感忧虑。直到近期，疫情才开始出现缓和迹象，新增确诊病例、死亡病例、住院病例数都显著下降。

《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目最新数据显示，美国新增确诊病例数连续5周大幅下降，新增住院病例数连续4周大幅下降，新增死亡病例数连续2周大幅下降。全美每周新增确诊病例数从1月初高峰时期的约170万例降至本周的不到60万例，所有州的新增确诊病例数都在下降。

近期新增病例数下降

与疫苗接种有很大关系

美国疾病控制和预防中心19日发布的最新疫情报告显示，目前7天日均新增病例数为77385例，与1月份出现的7天日均新增249048例的最高纪录相比，下降了68.9%。目前7天日均新增病例数较前一周下降了24.5%，这也是疫情出现缓和的积极信号。

报告还显示，美国日增新冠住院病例数从1月5日18006例的最高纪录降至2月19日的6076例。

加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风在接受新华社记者采访时表示，近期新增病例数的下降与新冠疫苗接种有很大关系。美国2020年12月14日开始接种疫苗，当时的新冠发病率是每100万人中有约652人感染，到2021年2月15日，发病率降至每100万人中有约257人感染，降幅约60%。

张作风表示，从全世界范围来看，在新冠疫苗接种9周后，单日新增病例数的降幅约为51.3%。按照目前美国的疫苗接种进度，预计在今年七八月能达到75%的全民疫苗接种率。

美疾控中心网站数据显示，截至21日，全美已接种新冠疫苗约6309万剂，其中完成两剂接种的人数约为1886.5万。

变异病毒一旦大流行

将给防控带来巨大灾难

专家认为，除疫苗因素外，美国新政府强化“口罩令”、保持社交距离等防疫措施也产生了一定效果。

不过，美疾控中心主任萝谢尔·瓦伦斯基提示，虽然近期新增确诊病例数持续下降“令人鼓舞”，但要清醒地看到，这些指标下降的起点是此前的“异常高位”。

与此同时，近期美国境内变异新冠病毒快速传播，给疫情防控带来新的挑战。美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼告诉新华社记者，尽管近期新增新冠病例数有所下降，但全美感染变异新冠病毒的病例数正在上升，并且变异新冠病毒传染性可能更强，因此目前还很难说疫情出现“拐点”。

据美疾控中心最新数据，截至21日，全美已有1688例变异新冠病毒感染病例，其中1661例感染英国发现的变异病毒，22例感染南非发现的变异病毒，5例感染巴西发现的变异病毒。

张作风表示，目前的新冠疫苗能够针对变异新冠病毒提供一定保护。如果能在变异病毒大流行之前完成大规模接种，达到全民免疫，就有可能阻止变异病毒大流行。反之，如果接种进度落后于变异病毒发展速度，变异病毒一旦大流行，将给疫情防控带来巨大灾难。文/新华社