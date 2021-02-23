北京市西城区婚检孕检可线上预约登记

昨日，北京青年报记者从西城区了解到，为了更好地在疫情常态化下开展西城区免费婚、孕检工作，减少婚、孕检人员在院时间及来院次数，西城区妇幼保健院正式上线“西城区免费婚、孕检线上服务模块”。据悉，免费婚、孕检线上服务模块可实现预约登记、分时段精准就诊、检验和检查报告自动推送等线上服务功能，这意味着婚、孕检人员无需再次到院领取检验、检查报告。

随着该服务模块的上线，以往需要很长时间在现场完成的个人基础信息、疾病史、用药史、孕育史、家族史、生活习惯、心理因素等内容，就可以在预约时通过手机完成填写，只需在预约成功后将预约登记单打印交给医生即可。

除了显著减少登记时间，在体检结束后，医院信息系统会将检验、检查报告推送至“健康西城”平台，婚、孕检人员无需再次到院领取检验、检查报告。

北青报记者了解到，西城区免费婚、孕检线上服务模块的上线，标志着西城区妇幼保健院免费婚、孕检业务成功接入了电子健康卡平台和健康西城综合服务门户，免费婚、孕检项目电子化水平处于北京市领先行列。（记者 解丽）