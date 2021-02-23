黄改荣委员：“当好老年人的健康卫士”

“查房、坐诊、学术研讨……”作为全国政协委员、河南省人民医院老年医学科主任，忙碌是黄改荣的日常。每到周末、假期，她还要外出调研。“作为政协委员，我得履行好职责。”

长年从事老年医学工作，黄改荣发现，一些“老年病”越来越年轻化。今年，她在去年提案的基础上，又提出《建议中老年个人医保账户走进健身房、走进健康管理》的提案。

“比起看病，‘防病’更重要。”黄改荣建议，二级医院以及社区医院、乡镇医院要转型做好医养结合。对这个提案，黄改荣此前做了大量走访调研。她发现，一些医院由于设备和技术跟不上，发展遇到了很大瓶颈。可喜的是，目前已经有不少医院，主动找她探讨老年医学科建设和医养结合方面的问题。

去年新冠肺炎疫情发生后，黄改荣还录制网络课程《老年人对新型冠状病毒肺炎的防治策略及特点》，在网络平台上线后，受到热捧。一直以来，她都把“当好老年人的健康卫士”作为自己的使命。“每一次坐诊，每一次查房，每一次调研，每一次提案，都是在履职。”她希望通过自己的努力，为老年人的身心健康建言献策，为“银发族”的幸福晚年发声代言。

《 人民日报 》（ 2021年02月23日 11 版）