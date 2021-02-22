坚定理想信念，在接续奋斗中践行初心使命

“十四五”规划《建议》明确提出要“深入总结和学习运用中国共产党一百年的宝贵经验，教育引导广大党员、干部坚持共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，不忘初心、牢记使命，为党和人民事业不懈奋斗”。共产主义是新时代中国共产党人必须坚信的远大理想，它是中国共产党存在和发展、中国人民胜利和前进的动力。实现共产主义是一个长时期的历史进程，全面建成小康社会、建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的目标以及中华民族伟大复兴的梦想实现就是这一进程中的阶段性目标。要始终坚持中国特色社会主义的正确前进方向，顺应时代发展要求，就必须坚信共产主义远大理想。

理想信念是共产党人的精神之“钙”。习近平总书记反复强调，“理想信念坚定，骨头就硬，没有理想信念，或理想信念不坚定，精神上就会‘缺钙’，就会得‘软骨病’，就可能导致政治上变质、经济上贪婪、道德上堕落、生活上腐化”。“十四五”时期我国进入新发展阶段，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，我们面临更艰巨繁重的任务、更多的风险和挑战，我们要努力做到“不畏浮云遮望眼”，居安思危、见危知机、见微知著、睹始知终，并且善于化危为机，变压力为动力，对中国特色社会主义和共产主义更加充满信心。

站在“两个一百年”的历史交汇点，要走好新时代的长征路，征途漫漫，惟有奋斗。进一步坚定共产主义理想信念，继续奋斗，可以从以下四个方面着力。

一是把要坚定共产主义理想信念体现在加强党史的学习教育上。党的十八大以来，习近平总书记高度重视学党史、用党史，多次强调“历史是最好的教科书”，并指出学习党史、国史，是坚持和发展中国特色社会主义、把党和国家各项事业继续推向前进的必修课。习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上指出中国共产党人要贯彻党的创新理论，贯通马克思主义基本原理，深入学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史。“四史”就是坚定理想信念的“活”教材。因此，我们要注重参观红色教育基地，重温《共产党宣言》《实践论》《矛盾论》等经典著作，研读《摆脱贫困》《习近平谈治国理政》等重要著作，还有习近平总书记在纪念红军长征胜利80周年、改革开放40周年、中华人民共和国成立70周年、深圳经济特区建立四十周年、中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的讲话，这些重要场景和文献对我们深入领会共产党人的初心和使命、铭记党的历史、牢记党的宗旨、坚定“四个自信”、提高理论素养和工作能力都有很大的帮助，可以从百年党史中汲取前行力量。

二是要把坚定共产主义理想信念体现在牢牢把握正确价值取向上。理想信念体现价值观念和理想追求。中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。这是中国共产党人的精神信仰和最高价值追求。在不同历史时代、不同社会生活环境中形成的价值观是不同的。我们要大力弘扬社会主义核心价值观，警惕西方“普世价值”论。《之江新语》一书中谈到，当干部的，要真正在思想上解决“入党为什么，当‘官’做什么，身后留什么”的问题。习近平总书记反复强调要弘扬和践行忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观。以习近平同志为核心的党中央确立了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，新冠肺炎疫情发生后，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，以及推动构建人类卫生健康共同体，彰显了“人民至上”价值取向，弘扬了“共同价值”思想。我们要向习近平总书记看齐，“我将无我，不负人民”是新时代中国共产党人人格的鲜明价值指向标杆，对公和私、义和利、是和非、正和邪、苦和乐做出正确的判断、选择和坚守。

三是要把坚定共产主义理想信念体现在践行为人民服务的宗旨上。始终坚持人民的利益高于一切，始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，是我们党始终得到人民拥护和爱戴的根本原因。《为人民服务》是1944年9月8日毛泽东同志在张思德追悼会上的讲演。在党的七大上，毛泽东同志进一步全面系统阐述了为人民服务的重要思想，并首次将全心全意为中国人民服务写进党章。从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育到“不忘初心、牢记使命”主题教育，无论是好干部的标准，还是主题教育的具体目标，习近平总书记作出了一系列重要论述和重要指示。习近平总书记在纪念红军长征胜利80周年大会上讲述了“半条棉被”的故事；2020年5月，在湖南考察时再次讲述了“半条棉被”的故事，“什么是共产党？共产党就是自己有一条被子，也要剪下半条给老百姓的人。”这是提醒全党同志不要忘记初心和使命，始终要把人民放在心中最高位置。因此，我们要坚持走好群众路线，坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为一切工作的出发点和落脚点。

四是要把坚定共产主义理想信念体现在实现新时代新担当新作为上。第二个百年奋斗目标、中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。在全面建设社会主义现代化国家新征程中，唯有树立远大的共产主义理想，才能激发担当作为的内生动力，才会有应有的政治担当、历史担当和责任担当，才能切实做到习近平总书记在2020年秋季学期中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班开班式上强调的：勇于直面问题，想干事、能干事、干成事，不断解决问题、破解难题。理论武装是坚定理想信念的前提。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，这是我们首先要解决好的根本问题，也是新时代进一步坚定全党理想信念的根本前提。因此，我们要在常学常新中加强理论修养，在真学真信中坚定理想信念，在学思践悟中牢记初心使命，在细照笃行中不断修炼自我，在知行合一中主动担当作为。作为公立医院的管理者，要深入贯彻新时期卫生与健康工作方针，传承创新发展中医药事业，做全面推进健康中国建设的坚定执行者。（作者系广东省中医院党委书记、研究员）